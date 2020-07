TANGOMACHINE в Сфумато

"Сподавени погледи. Жадни тела. Гъвкави, еротични, страстни. Той и Тя. Метафизичен флирт. Непозната галактика. Начало. По пътя. Взаимност. Любов. Отдаване. Животът е стон от усилие и нежност. Рефлексия на неистовото вървене. Прегръдка. Спирала на удоволствието, акт на желанието. Изтанцувай този валс, колабирай дистанцията, възбуди сетивата. Тайнство. Породени спомени. Задъхани впечатления. Неконтролирани мисли. Отворени страници, селения, пространства. Страст..."

“TANGOMACHINE” е танцов спектакъл, създаден, хореографиран и изпълнен от LAOKOONTANGO (Ивайло Александров и Габриела Панчева) и изграден изцяло върху естетиката на аржентинското танго и дигиталната визия. Изследващ деликатната връзка между класическата елегантност на Tango de Salon и креативната зрелищност на Tango Nuevo, спектакълът експериментира радикално с неограничените възможности на тангото и абсолютната безграничност на визуалната форма.

"Думата “конспирация” произлиза от латинското “conspirare”, означаващо буквално “дишам заедно” или “действам и мисля в хармония” - conspiro, conspirare, conspiravi, conspiratus: sound/act in unison/harmony/accord/blow together, Oxford Latin Dictionary, 1982 (OLD). В съвременния свят понятието “конспирация” е обременено с негативна конотация! Ние убедено приемаме оригиналното антично значение, безкомпромисно посветени в конспирацията TANGOMACHINE!"

Спектакълът е под патронажа на Аржентинското посолство и може да бъде видян на 17 юли и на 6 август от 19 ч. в ТР "Сфумато".