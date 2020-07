Протестиращи блокират магистрала "Тракия" в петък

Протестиращи от Стара Загора и областта ще блокират магистрала „Тракия“ в петък - 31.07, от 18.30. Това съобщи в предаването „Репортер“ Милка Колдамова, един от редовните участници в протестните действия срещу управлението на Бойко Борисов.

Колдамова коментира, че протестите в Стара Загора, страната и столицата обединяват хора от различни възрасти, социално положение и образование, които имат едни и същи искания, а именно - свалянето на управляващата коалиция и главния прокурор Иван Гешев.

Протестите родиха своя култура и изкуство, а саморъчно направените плакати показват, че хората от цялата страна искат промяна, а не подмяна с какво да е, заяви още Колдамова.