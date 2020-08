Дейвид Гарет отлага турнето си за 2021 г., включително и концерта в София

Всички концерти от турнето Unlimited Live на Дейвид Гарет, част от което е и България, се отлагат за 2021 г, обявиха организаторите, цитирани от БТА. Новата дата за София е 24 октомври.

"С нетърпение очаквах турнето ни тази есен в локации из целия свят, така че много съжалявам, че се наложи пренасрочването им заради световната пандемия, казва цигуларят. Доволен съм, че вече намерихме нови дати за есента на 2021 г., защото вече нямам търпение да се завърна в чудесната България и да свиря за вас. Грижете се за себе си – надявам се да ви видя здрави и щастливи много много скоро!".

Всички купени до момента билети важат без презаверка за новата дата 24 октомври 2021. Тези, които няма да имат възможност да ги ползват за новата дата, могат да ги върнат в едномесечен срок между 24 август и 24 септември тази година.

Новото шоу на Гарет вече си спечели над 200 000 фена, а името на турнето Unlimited Live (от англ. – безгранично) не е случайно. Музикантът никога не е допускал да бъде ограничаван в определени музикални рамки. Той прави интерпретации на Purple Rain на Принс, Smells Like Teen Spirit на Nirvana, Nothing Else Matters на Metallica, November Rain на Guns N`Roses, както и новата му поредица на световни поп и рок хитове като Viva la vida и Hey Jude, заедно с аранжиментите на класики като "Пета симфония" на Бетовен и "Лунна светлина" на Дебюси.