Резултати и класиране във втора лига

Резултати от мачовете от третия кръг във Втора лига на България по футбол:
Спортист (Своге) - Добруджа - 2:0
Янтра (Габрово) - Витоша (Бистрица) - 2:1
Хебър (Пазарджик) - Струмска слава - 3:0
Созопол - Кариана (Ерден) - 2:2
Септември (Симитли) - Пирин (Благоевград) - 2:0
Лудогорец 2 - Литекс - 0:1
Нефтохимик (Бургас) - Локомотив (София) - 0:1
Локомотив (Горна Оряховица) - Миньор (Перник) - 1:2
Септември (София) почива
временно класиране:
1. Локомотив 1929 (София) 3 3 0 0 5:0 9 точки
2. Миньор (Перник) 3 2 0 1 6:3 6
3. Септември (Симитли) 3 2 0 1 4:3 6
4. Лудогорец-2 (Разград) 3 2 0 1 3:2 6
5. Литекс Ловеч 3 2 0 1 4:4 6
6. Янтра 2019 (Габрово) 3 2 0 1 4:5 6
7. Хебър 1918 (Пазарджик) 3 1 2 0 4:1 5
8. Септември (София) 2 1 1 0 4:1 4
9. Кариана (Ерден) 3 1 1 1 5:3 4
10. Пирин (Благоевград) 3 1 1 1 5:4 4
11. Спортист (Своге) 3 1 0 2 2:5 3
12. ОФК Созопол 3 0 2 1 5:6 2
13. Витоша (Бистрица) 2 0 1 1 1:2 1
14. Локомотив (Горна Оряховица) 3 0 1 2 2:5 1
15. Струмска слава (Радомир) 2 0 1 1 1:4 1
16. Добруджа 1919 (Добрич) 3 0 1 2 1:4 1
17. Нефтохимик 1962 (Бургас) 3 0 1 2 1:5 1