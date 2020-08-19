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Резултати и класиране във втора лига

Втора лига
Снимка: Архив

Резултати от мачовете от третия кръг във Втора лига на България по футбол:
Спортист (Своге) - Добруджа  - 2:0
Янтра (Габрово) - Витоша (Бистрица)  - 2:1
Хебър (Пазарджик) - Струмска слава  - 3:0
Созопол - Кариана (Ерден)  - 2:2
Септември (Симитли) - Пирин (Благоевград) - 2:0
Лудогорец 2 - Литекс  - 0:1
Нефтохимик (Бургас) - Локомотив (София)  - 0:1
Локомотив (Горна Оряховица) - Миньор (Перник) - 1:2
Септември (София) почива

временно класиране:
 1. Локомотив 1929 (София)  3  3  0  0  5:0  9 точки
 2. Миньор (Перник)  3  2  0  1  6:3  6
 3. Септември (Симитли)  3  2  0  1  4:3  6
 4. Лудогорец-2 (Разград)  3  2  0  1  3:2  6
 5. Литекс Ловеч  3  2  0  1  4:4  6
 6. Янтра 2019 (Габрово)  3  2  0  1  4:5  6
 7. Хебър 1918 (Пазарджик)  3  1  2  0  4:1  5
 8. Септември (София)  2  1  1  0  4:1  4
 9. Кариана (Ерден)  3  1  1  1  5:3  4
10. Пирин (Благоевград)  3  1  1  1  5:4  4
11. Спортист (Своге)  3  1  0  2  2:5  3
12. ОФК Созопол  3  0  2  1  5:6  2
13. Витоша (Бистрица)  2  0  1  1  1:2  1
14. Локомотив (Горна Оряховица) 3  0  1  2  2:5  1
15. Струмска слава (Радомир)  2  0  1  1  1:4  1
16. Добруджа 1919 (Добрич)  3  0  1  2  1:4  1
17. Нефтохимик 1962 (Бургас)  3  0  1  2  1:5  1
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