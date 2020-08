Арести засилват натиска над протестиращи в Тайланд

Тайландската полиция задържа днес още няколко видни активисти от младото продемократично движение в кралството, което иска промени в правителството и нарушава табутата с призиви за реформи в монархията, предаде АФП.

Страната е свидетел на почти всекидневни протести от месец, като около 20 000 души излязоха на улиците през уикенда да изразят недоволството си от свързаното с армията правителство и да призоват за дискусии за ролята на кралското семейство.

През нощта полицията арестува трима ключови активисти, а на сутринта още петима, включително две известни рап звезди, с което общият брой на задържаните стана 11.

The country has seen near-daily rallies for over a month, with some 20,000 turning out at the weekend to vent their anger at the military-aligned government and call for discussions about the royal family's role.

Арестуваните са участвали в протест на 18 юли, която даде начало на вълната от демонстрации.

По-късно са освободени под гаранция.

Какви са исканията на протеста

Демонстрациите са против правителството на премиера Прают Чан-о-ча. Бившият военен поведе преврат през 2014 г. и запази кралството под военно управление в продължение на 5 години.

При хунтата бе създадена нова конституция – преди изборите миналата година.

Прают Чан-о-ча бе избран да оглави гражданско правителство.

Протестиращите обаче казват, че целият процес е съшит благодарение на новия основен закон и настояват за разпускане на парламента, за пренаписване на конституцията и за край на тормоза, на който са подложени.

Имат и 10 искания към монархията, включително закона за клевета, който пази кралското семейство от критики.

Законът е сред най-строгите в света и предвижда наказания по 15 г. за всяко обвинение.

Защо сега?

Недоволството тлее от февруари, когато лидерите на опозиционна партия, популярна сред млади хора, получиха забрана да се занимават с политика.

Според протестиращите решението за партията „Бъдеще напред“ е политически мотивирано.

А карантината заради пандемията, която удари тежко тайландската икономика, изложи на показ пропастта между класата от милиардери и бедните жители.