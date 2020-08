Главен герой: Светлана Близнакова

Фронт дамата на група "Севи", Светлана Близнакова е гост на рубриката "Главен герой" на "Нашият ден". Тя споделя вълнението си от предстоящото си живо участие пред публиката, заедно с групата на летния фестивал Sofia Summer Fest.



"Новото около нас тази година са живите участия", казва тя, обобщавайки проблемите на всички артисти, които живеят от и за контакта с жива публика.



По време на изолацията, заради Ковид 19 Светлана Близнакова направи импровизирано видео и дует с Johnny Gioeli (Hardline, Axel Rudi Pell) на песента, носеща заглавието Song of Hope – римейк на варианта, който Johnny издава с групата Crush 40 през 2011 по повод цунамито, което удари Япония.



В разговора с Милена Воденичарова тя разказва за трудните моменти, предизвикателствата и хубавите неща, които ситуацията от последната година са й донесли и ви очаква на Sofia Summer Fest.



play

pause

stop

mute

unmute

max volume / Милена Воденичарова разговаря със Светлана Близнакова в ''Нашият ден'' Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

Българската рок-метъл група Sevi е създадена през 2010 г. от певицата Светлана Близнакова и Рали Велинов – бас китара. По-късно към тях се присъединяват различни музиканти, но Севи и Рали са в основата на формацията и като изпълнители, и като автори на песните.



В края на 2010 Sevi записват първия сингъл Can't stand the pain (Не можеш да устоиш на болката), към който по-късно е заснет и клип.



В началото на 2012 г. излиза дебютният албум на рок формацията, озаглавен What Lies Beyond (Какво е отвъд).



Две години по-късно следва първото европейско турне. През 2013-а излиза концертният им албум The other side of Sevi (Другата страна на Севи), а вторият студиен – The battle never ends (Битката никога не свършва), се появява през 2016 г.



В него се включва и италианският метъл китарист Лука Принчиота, с когото Sevi записват и сингъла Destiny (Съдба). С албума The battle never ends групата реализира 6 месечно турне с повече от 30 концерта в България и в чужбина. През септември същата година (2016) са поканени за подгряваща група на Europe в зала "Арена Армеец".



През 2019 излиза албумът Follow Me (Следвай ме).



Стилът на Sevi няма как да бъде определен точно, но мелодичният рок-метъл звук е най-близък до тяхната характеристика.