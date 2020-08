Екстремните спортове 16-23 август 2020

Росен Русев е големият победител в провелия се в края на седмицата над Асеновград планински ултрамаратон "Персенк Ултра". Росен измина 160-те километра за 23 часа и 20 минути. При жените първа финишира Нели Ангелова.



В 110-километровата дистанция, наречена "Диво прасе", победи Гено Увардов, а при жените - Мая Малканова.



Изненадващо трудна за участниците тази година се оказа 50-километровата дистанция, наречена Орехово Ултра, където, заради промени в трасето, се отказаха близо 40 души. Победи Давид Делгадо Сантос и Валерия Димитрова (при жените).

Интервю с Нели Ангелова и Мая Малканова можете да чуете тук, а резултатите от Персенк Ултра са тук.













Чехът Адам Ондра и италианката Лаура Рогова спечелиха златните медали от кръг от Световната купа по спортно катерене в дисциплината "трудност", който се проведе в Бриансон, Франция. За Ондра това е 23-и златен медал от Световна купа, а за 19-годишната Рогора - първи подиум. 17 топ атлети участваха в надпреварата, която беше първото реално състезание от календара на Международната федерация по спортно катерене за 2020 г.



Участниците и публиката отдадоха почит на 16-годишната състезателка Люс Дуади от Франция, която през юни загина при инцидент на скалите край Гренобъл.









Полякът Лукаш Дудек изкатери соло с въже 550-метровата линия “Pan Aroma” 8с по северната стена на Чима Овест, Доломитите, Италия. Маршрутът е дело на германската легенда Алекс Хубер, който го преминава свободно през 2007 г. 36-годишният Дудек има 20-годишен опит в катеренето, но казва, че това е било най-голямото предизвикателство за него до момента. Линията включва 40-метров таван, а най-трудното въже е 60-метров траверс през тавана, последван от част с категория 8b+. Лукаш има още една премината линия 8с соло с въже, която, при това, е премиерно изкачване, намира се в Полша. В света има още само двама катерачи, преминали тази категория на трудност соло с въже - Фабиан Бул и Кейта Кураками.

Полякът има изкатерени и няколко маршрута 9а, един от които дори премиерен.









Незрящият катерач Джеси Дафтън изкатери онсайт два трад маршрута с категория на трудност 6b. Те се намират в Западен Йоркшър, Великобритания. 34-годишният мъж е роден с едва 20% зрение, което постепенно загубва. Започва да се катери с баща си, когато е на едва 2-годишна възраст. На 11 години води за първи път. Баща му му помага с лазерно фенерче, което Джеси постепенно спира да вижда. В момента в придвижването си по скалата разчита на напътствията на партньорката си, която го осигурява.

Миналото лято незрящият британец изкатери световноизвестния маршрут за трад катерене The Old Man of Hoy в Шотландия - скален стълб, висок 137 метра, преминат за първи път от британците Крис Бонингтън, Расти Бейли и Том Пети през 1966 г. Изкачването на Джеси е документирано във филма-носител на много награди “Climbing Blind”.









Канадката Емили Пелерин се присъедини към елитния клуб на жените-катерачи, преминали трад линия с категория на трудност 8b+. В началото на месеца тя е изкатерила "La Zébrée" в Квебек. Емили започва да прави опити по маршрута преди 13 години, за да осъществи едва петото му свободно преминаване и да се превърне в първата канадка и деветата жена в света с подобно постижение. Една от най-големите трудности се оказала постоянната влажност на скалата, което удвоило работата на Емили, тъй като наложило тя да поставя кърпи и попивателни гъби по хватките.

===

Трима пакистанци изкачиха петхилядника Фалак Сар (5918 м) в долината Суат, Хиндукуш и се завърнаха успешно в Базов лагер. Експедицията, водена от Ахмад Мущаба Али (другите двама членове са Аднан Сулейм и Хамза Анис) започна спускането на 17 август и 3 дни нямаше контакт с тях, съобщиха за БНР от сайта Pakistan Mountain News. Тримата алпинисти станаха първите пакистанци, изкачили този връх.

===

Германецът Феликс Берг, пакистанецът Мирза Али Баиг и трима германски клиенти са осъществили премиерно изкачване на петхилядника Шимшал (5770 м). Германците са се тествали за коронавирус, преди да потеглят за експедицията, и са били единствените чужденци в района на Хунза. Малко по-късно там е пристигнала и чешката експедиция, която ще направи опит на седемхилядника Мучу Чхиш (7453 м) - най-високият разрешен за изкачване девствен връх в света.









Третата експедиция - на пакистанците, които имаха за цел връх Ракиот (7070 м), е прекратена на 5700 метра височина, заради състоянието на леда и обилните валежи, което не им е позволило да изградят Лагер 3.









Ролан Банас осъществи първото самостоятелно и без външна подкрепа прекосяване на Долината на смъртта в Калифорния през лятото. Французинът измина 290 км за пет дни и седем часа. Той теглеше багажа си в количка, която първоначално тежеше 155 кг (от котио 110 литра вода). Температурите са доближавали 50-те градуса, което е налагало той да пие по 15 литра вода на ден. Банас вече е прекосявал Долината на смъртта - през зимата, а по-рано тази година премина със ски езерото Байкал.

---

Новините следете в рубриката "Екстремните спортове".