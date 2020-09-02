БФС утвърди програмата за следващите кръгове в Първа и Втора лига

Есен
Септември
V кръг
11.09 /петък/
Ботев Вр
-
Арда Кж
18.45
Диема спорт
Ботев Пд
-
Царско село
21.00
Диема спорт
12.09 /събота/
Черно море
-
ЦСКА-София
18.45
Диема спорт
Лудогорец
-
Локомотив Пд
21.00
Диема спорт
13.09 /неделя/
ЦСКА 1948
-
Монтана
18.45
Диема спорт
Левски
-
Етър ВТ
21.00
Диема спорт
14.09 /понеделник/
Славия
-
Берое
19.30
Диема спорт
VІ кръг
18.09 /петък/
Царско село
-
Ботев Вр
18.45
Диема спорт
Монтана
-
Ботев Пд
21.00
Диема спорт
19.09 /събота/
Берое
-
Черно море
18.45
Диема спорт
Левски
-
ЦСКА 1948
21.00
Диема спорт
20.09 /неделя/
Етър ВТ
-
Локомотив Пд
17.45
Нова спорт
ЦСКА-София
-
Лудогорец
20.30
Диема спорт
21.09 /понеделник/
Арда Кж
-
Славия
20.30
Диема спорт
VII кръг
25.09 /петък/
Ботев Вр
-
Монтана
18.45
Диема спорт
ЦСКА 1948
-
Етър ВТ
21.00
Нова спорт
26.09 /събота/
Лудогорец
-
Берое
18.45
Диема спорт
Ботев Пд
-
Левски
21.00
Диема спорт
27.09 /неделя/
Черно море
-
Арда Кж
18.45
Диема спорт
Локомотив Пд
-
ЦСКА-София
21.00
Диема спорт
28.09 /понеделник/
Славия
-
Царско село
20.30
Диема спорт
Октомври
VIIІ кръг
02.10 /петък/
Царско село
-
Черно море
17.45
Диема спорт
ЦСКА 1948
-
Ботев Пд
20.15
Диема спорт
03.10 /събота/
Монтана
-
Славия
17.45
Диема спорт
Левски
-
Ботев Вр
20.15
Диема спорт
04.10 /неделя/
Етър ВТ
-
ЦСКА-София
15.15
Нова спорт
Берое
-
Локомотив Пд
17.45
Диема спорт
Арда Кж
-
Лудогорец
20.15
Диема спорт
Есен
VI кръг 17.00 часа
10.09/четвъртък/
Добруджа
-
Локомотив Сф
17.00
Диема спорт
12.09 /събота/
Кариана
-
Локомотив ГО
Струмска слава
-
Созопол
Хебър Пз
-
Янтра Гб
Пирин Бл
-
Спортист Своге
19.00
Литекс
-
Нефтохимик 1962
19.00
13.09/неделя/
Витоша Бистр
-
Лудогорец ІІ
18.00
14.09/понеделник/
Септември Сф
-
Миньор Пк
17.00
Диема спорт
Септември Сим
-
Почива
VII кръг 17.00 часа
19.09 /събота/
Локомотив Сф
-
Литекс
16.15
Диема спорт
Янтра Гб
-
Септември Сф
Спортист Своге
-
Витоша Бистр
Нефтохимик 1962
-
Кариана
Миньор Пк
-
Добруджа
Септември Сим
-
Хебър Пз
19.00
21.09/понеделник/
Лудогорец ІІ
-
Струмска слава
18.00
Локомотив ГО
-
Пирин Бл
17.45
Диема спорт
Созопол
-
Почива
VIII кръг 17.00 часа
25.09/петък/
Кариана
-
Локомотив Сф
Хебър Пз
-
Созопол
Пирин Бл
-
Нефтохимик 1962
19.00
26.09/събота/
Янтра Гб
-
Септември Сим
16.30
Диема спорт
Септември Сф
-
Добруджа
Струмска слава
-
Спортист Своге
Витоша Бистр
-
Локомотив ГО
18.00
27.09/неделя/
Литекс
-
Миньор Пк
16.30
Диема спорт
Лудогорец ІІ
-
Почива
29.09 - 30.09 /вторник-сряда/
Предварителен кръг – Втора, Трета и Четвърта лиги
IX кръг 16.00 часа
03.10/събота/
Локомотив Сф
-
Пирин Бл
15.15
Диема спорт
Лудогорец ІІ
-
Хебър Пз
17.00
04.10/неделя/
Локомотив ГО
-
Струмска слава
Миньор Пк
-
Кариана
Добруджа
-
Литекс
Созопол
-
Янтра Гб
17.00
Септември Сим
-
Септември Сф
19.00
05.10/понеделник/
Нефтохимик 1962
-
Витоша Бистр
20.15
Диема спорт
Спортист Своге
-
Почива