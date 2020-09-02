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БФС утвърди програмата за следващите кръгове в Първа и Втора лига

Снимка: БФС

  • Българският футболен съоюз утвърди програмата от 5-ти до 8-ми кръг на Първа лига, както следва:

Есен

Септември

V кръг

11.09 /петък/

Ботев Вр

-

Арда Кж

18.45

Диема спорт

Ботев Пд

-

Царско село

21.00

Диема спорт

12.09 /събота/

Черно море

-

ЦСКА-София

18.45

Диема спорт

Лудогорец

-

Локомотив Пд

21.00

Диема спорт

13.09 /неделя/

ЦСКА 1948

-

Монтана

18.45

Диема спорт

 Левски

-

Етър ВТ

21.00

Диема спорт

14.09 /понеделник/

Славия

-

Берое

19.30

Диема спорт

VІ кръг

18.09 /петък/

Царско село

-

Ботев Вр

18.45

Диема спорт

Монтана

-

Ботев Пд

21.00

Диема спорт

19.09 /събота/

Берое

-

Черно море

18.45

Диема спорт

Левски

-

ЦСКА 1948

21.00

Диема спорт

20.09 /неделя/

Етър ВТ

-

Локомотив Пд

17.45

Нова спорт

ЦСКА-София

-

Лудогорец

20.30

Диема спорт

21.09 /понеделник/

Арда Кж

-

Славия

20.30

Диема спорт

VII кръг

25.09 /петък/

Ботев Вр

-

Монтана

18.45

Диема спорт

ЦСКА 1948

-

Етър ВТ

21.00

Нова спорт

26.09 /събота/

Лудогорец

-

Берое

18.45

Диема спорт

Ботев Пд

-

Левски

21.00

Диема спорт

27.09 /неделя/

Черно море

-

Арда Кж

18.45

Диема спорт

Локомотив Пд

-

ЦСКА-София

21.00

Диема спорт

28.09 /понеделник/

Славия

-

Царско село

20.30

Диема спорт

Октомври

VIIІ кръг

02.10 /петък/

Царско село

-

Черно море

17.45

Диема спорт

ЦСКА 1948

-

Ботев Пд

20.15

Диема спорт

03.10 /събота/

Монтана

-

Славия

17.45

Диема спорт

Левски

-

Ботев Вр

20.15

Диема спорт

04.10 /неделя/

Етър ВТ

-

ЦСКА-София

15.15

Нова спорт

Берое

-

Локомотив Пд

17.45

Диема спорт

Арда Кж

-

Лудогорец

20.15

Диема спорт

  • Приема предложената програма от 6-ти до 9-ти кръг на Втора лига, както следва:

Есен

VI кръг 17.00 часа

10.09/четвъртък/

Добруджа

-

Локомотив Сф

17.00

Диема спорт

12.09 /събота/

Кариана 

-

Локомотив ГО

Струмска слава

-

Созопол

Хебър Пз

-

Янтра Гб

Пирин Бл

-

Спортист Своге

19.00

Литекс

-

Нефтохимик 1962

19.00

13.09/неделя/

Витоша Бистр

-

Лудогорец ІІ

18.00

14.09/понеделник/

Септември Сф

-

Миньор Пк

17.00

Диема спорт

Септември Сим

-

Почива

VII кръг 17.00 часа

19.09 /събота/

Локомотив Сф

-

Литекс

16.15

Диема спорт

Янтра Гб

-

Септември Сф

Спортист Своге

-

Витоша Бистр

Нефтохимик 1962

-

Кариана 

Миньор Пк

-

Добруджа

Септември Сим

-

Хебър Пз

19.00

21.09/понеделник/

Лудогорец ІІ

-

Струмска слава

18.00

Локомотив ГО

-

Пирин Бл

17.45

Диема спорт

Созопол

-

Почива

VIII кръг 17.00 часа

25.09/петък/

Кариана 

-

Локомотив Сф

Хебър Пз

-

Созопол

Пирин Бл

-

Нефтохимик 1962

19.00

26.09/събота/

Янтра Гб

-

Септември Сим

16.30

Диема спорт

Септември Сф

-

Добруджа

Струмска слава

-

Спортист Своге

Витоша Бистр

-

Локомотив ГО

18.00

27.09/неделя/

Литекс

-

Миньор Пк

16.30

Диема спорт

Лудогорец ІІ

-

Почива

Купа България

29.09 - 30.09  /вторник-сряда/

Предварителен кръг –  Втора, Трета и Четвърта лиги

IX кръг 16.00 часа

03.10/събота/

Локомотив Сф

-

Пирин Бл

15.15

Диема спорт

Лудогорец ІІ

-

Хебър Пз

17.00

04.10/неделя/

Локомотив ГО

-

Струмска слава

Миньор Пк

-

Кариана 

Добруджа

-

Литекс

Созопол

-

Янтра Гб

17.00

Септември Сим

-

Септември Сф

19.00

05.10/понеделник/

Нефтохимик 1962

-

Витоша Бистр

20.15

Диема спорт

Спортист Своге

-

Почива

  • БФС си запазва правото на промени в програмата и в зависимост от представянето на участниците в европейските турнири.
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