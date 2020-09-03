Пожарът край село Остра могила е овладян

Пожарът карй старозагорското село Остра могила вече е овладян.



Второ денонощие продължава борбата с огнената стихия край Остра могила. Пламъците са изпепелили около 1400 декара сухи треви и храсти. Огънят вече е локализиран и няма опаснонст да стигне до селото, увери областният управител Гергана Микова. В гасителните действия участват огнеборци, служители от Държавното горско стопанство, военнослужещи от близкия полигон Змейово и доброволци.



Другият пожар - край Чирпанското село Изворово, вече е напълно потушен. Огънят там е унищожил около 400 декара стърнища и борови насаждения.



