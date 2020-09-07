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Търсят 40 учители в Дупница

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Снимка: ЕПА/БГНЕС

Около 40 свободни места за учители висшисти обяви бюрото по труда в Дупница. Конкуренцията за заемането им на места е  много голяма - в дупнишко училище например за две места са подадени 17 молби. 

Обявените места са по почти всички учебни дисциплини - по езиково обучение, по информационни технологии, както и за начални учители и възпитатели, но с висше образование. 

Интepecът ĸъм cвoбoднитe мecтa e гoлям, ĸоментират диpeĸтopи. Ocнoвнитe пpичини ca дeмoгpaфcĸият cpив, мигpaциятa и гoлeмият бpoй зaвъpшвaщи пeдaгoгичecĸи cпeциaлнocти. Гoлямa чacт oт мecтaтa, ĸoитo ce oбявявaт ĸaтo cвoбoдни обаче peaлнo ca зaeти oт yчитeли, ĸoитo дoceгa ca paбoтили пo зaмecтвaнe, cъc cpoчни дoгoвopи и сега ще бъдат  пpeнaзнaчaвaни. 

Гимназията в Бобов дол обяви свободни места за 10 преподаватели. Там проблемът е малкият брой на часовете по норматив.
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