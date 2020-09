Палитра от Гари Пийкък до Чарли Паркър

Началото на предаването е нашето сбогуване с легендата на контрабаса Гари Пийкък, белязал съвременния джаз като сайдмен на гиганти от Майлз Дейвис до Кийт Джарет, с когото го слушаме (разбира се, с Джак ДеДжонет на ударните) в класиката на Жозеф Козма "Autumn leaves".



Френско е и вдъхновението на Мелъди Гардо, която заедно със Стинг записа "Little Something" за албума си "От Париж с любов".



Френското дуо Венсан Пейрани и Емил Паризиен имат нов проект, вдъхновен от тангото, а техният издател Зиги Лох отбеляза 80-годишнината си с още един великолепен албум - китарния прочит на Пол Маккартни от страна на гостувалия ни в "Джаzz+ фестивал" шведски китарист Улф Уакениъс.



Почваме с "Blackbird". Още един наш добър познайник, кубинският композитор и пианист Харолд Лопес-Нуса е тук с нова продукция, където джазът среща любими на младото поколение жанрове - от там е и почитта му към прочутата кубинска банда "Лос Ван-Ван" - "Van Van Meets New Orleans".



От посветения на Хорас Силвър проект на тромбониста Конрад Ъруиг от поредицата му "Латинската страна на..." слушаме "The Cape Verdean Blues".

Финалът е посветен на 100-годишнината на Чарли Паркър с негов концертен запис отпреди точно 70 години в Ню Йорк заедно с Ела Фицджералд - "Flying Home / How High The Moon".



Нощта е млада!

Началото е в обичайния си час - 23:00