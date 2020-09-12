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Лудогорец начело в Първа лига след успех над Локомотив (Пд)

Лудогорец
Снимка: БГНЕС

Резултати и класиране в Първа лига - пети кръг:

Черно море - ЦСКА-София 1:1
Лудогорец - Локомотив (Пловдив) 3:1

от петък:
Ботев (Враца) - Арда (Кърджали) 0:0
Ботев (Пловдив) - Царско село 0:0

в неделя:
ЦСКА 1948 - Монтана   
Левски - Етър (Велико Търново)

в понеделник:
Славия - Берое (Стара Загора)

временно класиране:
1. Лудогорец                          5  4  0  1 13:5  12 точки
2. ЦСКА-София                     5  3  2  0  8:5 11   
3. Царско село                      5  2  3  0  4:0  9
4. Арда                                   5  2  3  0  9:6  9
5. Локомотив Пловдив         5  3  0  2  7:6  9
6. Берое                                 4  2  2  0  11:3 8
7. Ботев Пловдив                 5  1  2  2  8:8  5
8. Черно море                        5  1  2  2  8:8  5
9. Монтана                             4  1  2  1  4:7  5
10. Левски                             4  1  1  2  5:4  4
11. Ботев Враца                   5  1  1  3  5:11 4
12. ЦСКА 1948                      4  0  3  1  2:4  3
13. Славия                            4  0  1  3  1:7  1
14. Етър                                4  0  0  4  0:10 0.
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