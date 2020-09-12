Лудогорец начело в Първа лига след успех над Локомотив (Пд)

Резултати и класиране в Първа лига - пети кръг:
Черно море - ЦСКА-София 1:1
Лудогорец - Локомотив (Пловдив) 3:1
от петък:
Ботев (Враца) - Арда (Кърджали) 0:0
Ботев (Пловдив) - Царско село 0:0
в неделя:
ЦСКА 1948 - Монтана
Левски - Етър (Велико Търново)
в понеделник:
Славия - Берое (Стара Загора)
временно класиране:
1. Лудогорец 5 4 0 1 13:5 12 точки
2. ЦСКА-София 5 3 2 0 8:5 11
3. Царско село 5 2 3 0 4:0 9
4. Арда 5 2 3 0 9:6 9
5. Локомотив Пловдив 5 3 0 2 7:6 9
6. Берое 4 2 2 0 11:3 8
7. Ботев Пловдив 5 1 2 2 8:8 5
8. Черно море 5 1 2 2 8:8 5
9. Монтана 4 1 2 1 4:7 5
10. Левски 4 1 1 2 5:4 4
11. Ботев Враца 5 1 1 3 5:11 4
12. ЦСКА 1948 4 0 3 1 2:4 3
13. Славия 4 0 1 3 1:7 1
14. Етър 4 0 0 4 0:10 0.