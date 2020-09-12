Лудогорец начело в Първа лига след успех над Локомотив (Пд)

Резултати и класиране в Първа лига - пети кръг:



Черно море - ЦСКА-София 1:1

Лудогорец - Локомотив (Пловдив) 3:1



от петък:

Ботев (Враца) - Арда (Кърджали) 0:0

Ботев (Пловдив) - Царско село 0:0



в неделя:

ЦСКА 1948 - Монтана

Левски - Етър (Велико Търново)



в понеделник:

Славия - Берое (Стара Загора)



временно класиране:

1. Лудогорец 5 4 0 1 13:5 12 точки

2. ЦСКА-София 5 3 2 0 8:5 11

3. Царско село 5 2 3 0 4:0 9

4. Арда 5 2 3 0 9:6 9

5. Локомотив Пловдив 5 3 0 2 7:6 9

6. Берое 4 2 2 0 11:3 8

7. Ботев Пловдив 5 1 2 2 8:8 5

8. Черно море 5 1 2 2 8:8 5

9. Монтана 4 1 2 1 4:7 5

10. Левски 4 1 1 2 5:4 4

11. Ботев Враца 5 1 1 3 5:11 4

12. ЦСКА 1948 4 0 3 1 2:4 3

13. Славия 4 0 1 3 1:7 1

14. Етър 4 0 0 4 0:10 0.

