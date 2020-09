Седмият албум на Алиша Кийс носи нейното име, излиза на 18 септември

Алиша Кийс ще издаде новия си албум в петък, съобщи ЮПИ, цитирайки неин пост в Туитър.

Албумът е седмият в кариерата ѝ. Той носи нейното име - "Alicia".

Ще се разпространява в стрийминг услугите - Спотифай, Епъл мюзик, Амазон мюзик.

Предишният албум на Алиша Кийс - "Here", излезе през 2016 г.

"Alicia" трябваше да бъде пуснат в продажба през март, но пандемията от Covid-19 обърка графика и плановете ѝ.

От него са синглите "Show Me Love", "Underdog" и "Perfect Way to Die" за полицейското насилие.

Алиша Кийс и съпругът ѝ Суиз Бийтз отпразнуваха 10 години от сватбата си през август със семейна ваканция в пустинята. Те сключиха брак през юли 2010 г. и имат двама сина – 9-годишния Иджипт Дауд и 5-годишния Дженесиз Али.