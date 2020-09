Маркос Вайе отговаря на въпроса "Мъртъв ли е джазът?"

"Слънчев джаз+" в последното си септемврийско издание дава отговор на провокативния въпрос, станал заглавие на поредицата на продуцентите Али Шахид Мухамад и Ейдриън Лъндж "Мъртъв ли е джазът"? Поредният им гост дава отрицателен отговор разбира се, с композициите си "Gente Volta Amanha" и "Gotta Love Again". Името му? Маркос Вайе.

След него Солвей Слетейел прави и свои два джаз-стандарта, "Since I Fell for You" и "How Deep Is the Ocean".



Следват я две френски джаз-дами. Камий Берто с чувство за хумор пее как остарява ("Je vieillis"), а барабанистката Ан Пасео представя две пиеси от новия си албум "Sama" - заглавната и концертния запис на "Shell" от "Cite de la Musique".



Първият съвместен проект на Мино Синелу и Нилс Петер Мьолвер се казва на имената на родните им острови "SulaMadiana" (Мадиана е другото име на Мартиника).

Още един дует от любимци - акордеонът на Венсан Пейрани и саксофонът на Емил Паризиен в албум, вдъхновен от тангото, от който слушаме посветената на божеството Шанго/Чанго тяхна пиеса. След нея Венсан гостува на друг познайник, кубинеца Харолд Лопес-Нуса, който в новия си албум включва хита на Льогран "The Windmills of Your Mind".



Финалът е с Конрад Хъруиг и последния засега диск от поредицата му "Латинската страна на..." - "Song for My Father" на Хоръс Силвър.



Повече информация, видео и плейлисти с албумите на страницата ни binar.bg/duende.



"Слънчев джаз+" започва в 23:00.