Тотнъм и Рома идват в България

Лудогорец срещу Тотнъм, а ЦСКА София срещу Рома – това определи тегленият днес жребий за груповата фаза на футболния турнир Лига Европа.



ЦСКА София попадна в 1-ва група, заедно с отборите на италианския Рома, швейцарския Йънг Бойс и румънския ЧФР Клуж.



Лудогорец бе изтеглен заедно с тимовете на Тотнъм, ЛАСК Линц (Австрия) и Антверпен (Белгия) в 10-та група.



Пълният жребий за групите на Лига Европа:



Рома (Италия), Йънг Бойс (Швейцария), ЧФР Клуж (Румъния),Арсенал (Англия), Рапид (Австрия), Молде (Норвегия), Дъндолк (Ирландия).: Байер Леверкузен (Германия), Славия Прага (Чехия), Апоел (Беер-Шева, Израел), Ница (Франция).: Бенфика (Португалия), Стандард (Белгия), Рейнджърс (Шотландия), Лех (Полша).: ПСВ (Нидерландия), ПАОК (Гърция), Гранада (Испания), Омония (Кипър).Наполи (Италия), Реал Сосиедад (Испания), АЗ Алкмар (Нидерландия), Риека (Хърватия).: Брага (Португалия), Лестър Сити (Англия), АЕК (Гърция), Зоря (Украйна).Селтик (Шотландия), Спарта (Чехия), Милан (Италия), Лил (Франция).: Виляреал (Испания), Карабах (Азербайджан), Макаби (Тел Авив, Израел), Сивасспор (Турция).Тотнъм (Англия),, ЛАСК (Австрия), Антверпен (Белгия).ЦСКА Москва (Русия), Динамо (Загреб, Хърватия), Фейенорд (Нидерландия), Волфсбергер (Австрия).Гент (Белгия), Цървена Звезда (Сърбия), Хофенхайм (Германия), Слован (Чехия).Датите на мачовете са: 22 октомври, 29 октомври, 5 ноември, 26 ноември, 3 декември, 10 декември.



