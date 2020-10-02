Тотнъм и Рома идват в България

Лудогорец срещу Тотнъм, а ЦСКА София срещу Рома – това определи тегленият днес жребий за груповата фаза на футболния турнир Лига Европа.
ЦСКА София попадна в 1-ва група, заедно с отборите на италианския Рома, швейцарския Йънг Бойс и румънския ЧФР Клуж.
Лудогорец бе изтеглен заедно с тимовете на Тотнъм, ЛАСК Линц (Австрия) и Антверпен (Белгия) в 10-та група.
Пълният жребий за групите на Лига Европа: Група A: Рома (Италия), Йънг Бойс (Швейцария), ЧФР Клуж (Румъния), ЦСКА (София, България).
Група B: Арсенал (Англия), Рапид (Австрия), Молде (Норвегия), Дъндолк (Ирландия).
Група C: Байер Леверкузен (Германия), Славия Прага (Чехия), Апоел (Беер-Шева, Израел), Ница (Франция).
Група D: Бенфика (Португалия), Стандард (Белгия), Рейнджърс (Шотландия), Лех (Полша).
Група E: ПСВ (Нидерландия), ПАОК (Гърция), Гранада (Испания), Омония (Кипър).
Група F: Наполи (Италия), Реал Сосиедад (Испания), АЗ Алкмар (Нидерландия), Риека (Хърватия).
Група G: Брага (Португалия), Лестър Сити (Англия), АЕК (Гърция), Зоря (Украйна).
Група H: Селтик (Шотландия), Спарта (Чехия), Милан (Италия), Лил (Франция).
Група I: Виляреал (Испания), Карабах (Азербайджан), Макаби (Тел Авив, Израел), Сивасспор (Турция).
Група J: Тотнъм (Англия), Лудогорец (България), ЛАСК (Австрия), Антверпен (Белгия).
Група K: ЦСКА Москва (Русия), Динамо (Загреб, Хърватия), Фейенорд (Нидерландия), Волфсбергер (Австрия).
Група L: Гент (Белгия), Цървена Звезда (Сърбия), Хофенхайм (Германия), Слован (Чехия).
Датите на мачовете са: 22 октомври, 29 октомври, 5 ноември, 26 ноември, 3 декември, 10 декември.