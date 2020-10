Компилация на Орнела Ванони с гостуващи джазмени

Вторият октомврийски "Слънчев джаз+" започва с няколко джаз-дами. Началото е от компилацията на Орнела Ванони с гостуващи джазмени - от китариста Джордж Бенсън в популярната "E penso a te" до двойката Елиан Елиас - Ранди Брейкър в "Canzone per te".

>Продължението е с младата френска барабанистка Ан Пасео, чийто талант като композитор и вокал също са извън съмнение. Слушаме я на живо от "Уикенд под ябълковите дървета" - кратката версия на едноименния фестивал, отменен заради пандемията. В Кутанс, където тя е в артистична резиденция вече трета година, бе представянето на последния ѝ проект, "S.H.A.M.A.N.E.S.", от който слушаме двата биса - инструменталния и последващата го а капела.

В средата на предаването няколко пиана ни пренасят от Големия американски сонгбуук ("Love for sale" с Джаки Терасон), през посветения на първия астронавт в лунна орбита "Lunar Landscape" на Михал Волни до триото на Адам Балдих. Контрабасистът Феручо Спинети със свой прочит на Мориконе ("Hurry to Me") и бандеонистът Даниеле ди Бонавентура с втория му албум за годината - "Ritus", от който предлагаме "Litania" и "Canto".

Нощта е млада, дори и да ни слушате на повторението събота сутрин в 6.

Премиерата е тази вечер, както обикновено - в 23 часа.