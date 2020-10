Кой стои зад "Римден" в албума "Space Sailors"

Последният октомврийски "Слънчев джаз+" започва с албума на "Римден" (Буге Веселтофт + ритмичната секция на Йосбьорн Свенсон трио) - "Space Sailors".

Френската барабанистка Ан Пасео, протагонистка на няколко предни предавания присъства с концертен запис от концерт в парижкото "Cite de la Musique", а Чик Кърия, също на живо от Париж е включил дванайсетата пиеса от прочутите си "Детски песни" в двойния си албум соло пиано на живо.

Един италиански круунър, Паоло Конте също е бил и пианист в началото на кариерата си, откогато датират стандартите "Take The ''A'' Train Paolo Conte" и "Christopher Columbus", а горе-долу по същото време Ела Фицджералд трета поредна година изправя на крак берлинската публика - избраното парче от концерта ѝ в 1962-ра сега е "Good Morning Heartache".

Финалът е с още две джаз-дами - скандинавките Сузана с реприз на хита "Perfect Day", а Солвей Слетейел прави свои "Since I Fell for You" и "Round Midnight".



Началото на "Слънчев джаз+" е в 23:00.

Нощта е млада, дори и да ни слушате на повторението събота сутрин в 6.