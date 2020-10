Ясни са звездите, които ще се качат на сцената на Spice music festival 2021

Музиката на 90-те отново ще звучи по време на SPICE Music Festival през 2021 година. Датите са вече ясни - 6, 7 и 8 август 2021.

"Вярваме, че ограниченията през следващото лято ще бъдат сведени до минимум и този път фестивалната зона ще бъде разширена до максималния си капацитет от 15 000 души", коментира Николай Тодоров - Ник, организатор на фестивала.

Ясни са и част от звездите, които ще се качат на сцената на Пристанище Бургас.

Maxi Jazz, основателя и неповторим глас на култовите FAITHLESS - ако все още някой се съмнява, че "God is a DJ", ще има възможността да се увери в това лично по време на SPICE Music Festival. Гуруто на електронната сцена от 90 - те ни е подготвил 90 минутен DJ сет на живо, като през това време ще изпее най-популярните парчета на FAITHLESS като "Insomnia", "God is a DJ", "Salva Mea", "We come one" и др.

STEREO MC's са втората голяма изненада за феновете на алтернативния хип-хоп и електронната музика от края на миналия век. Британците ще пристигнат в пълен състав за концерт на живо, а хитовете им "Connected", "Step it up", "Elevate my mind", "Creation"ще озвучат бургаския залив.

Финландците от BOMFUNK MC`s, които не успяха да пристигнат през тази година, са още по-мотивирани да се представят за първи път пред българска публика. Незабравимото "Freestyler" от 1999 ще бъде в основата на техния лайв, а освен това ще чуем някои от новите им парчета, с които ще обиколят Европа през следващото лято.

"Лошото момче" на американския рап COOLIO ще пристигне специално за третото издание на фестивала. Едва ли има някой, който да не е чувал един от непреходните хитове на 90-те Gangsta's Paradise, но този път близо час рапърът ще ни забавлява под съпровода на новата си група с живи барабани, китари и още интересни аранжименти.

Организаторите ще спазят обещанието си и артистите, които бяха възпрепятствани да пристигнат за изданието на SPICE Music Festival през тази август, вече са потвърдени за 2021. Това са любимците на българската публика C-BLOCK, германската евроденс формация MASTERBOY, все така завладяващият хип-хопър NANA и холандците VENGABOYS!