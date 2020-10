Ускоряване на британската инфлация и силен ръст на държавния дефицит и разходи

Годишната инфлация във Великобритания се ускори през септември след края на правителствена програма за намаляване на сметките за вечеря навън (схемата Eat Out to Help Out), показват данни на британската официална статистика ONS.

В същото време правителствените заеми отбелязаха един от най-големите в историята ръстове в рамките на месец, което доведе до скок на бюджетния дефицит, като тези разходи бяха насочени към различни финансови пакети за облекчаване на икономиката на страната от негативните ефекти на коронавирусната криза.

Индексът на потребителските цени (CPI) нарасна през септември с 0,5% спрямо година по-рано след повишение с едва 0,2% през август. Въпреки това ускоряване обаче, инфлацията остава далеч под целевото ниво от 2 на сто на Английската централна банка.

На месечна база потребителската инфлация в Обединеното кралство се повиши през септември с 0,4% след спад с 0,4% през август.

Основната инфлация (изключвайки цени на храни, алкохолни, тютюневи изделия и енергия) скочиха с 1,3% спрямо година по-рано след повишение с 0,9% преди месец.

ONS представи и данни за производствените ценни, според които индексът PPI на изхода на предприятията се понижи през септември с 0,1% на месечна база и се сви за трети пореден месец с 0,9% спрямо година по-рано.

Производствените цени на входа на британските предприятия пък нараснаха през септември с 0,3% на месечна и с 1,1% на годишна база след спад с 0,2% през август.

В същото време бюджетният дефицит на Великобритания са разшири рязко през септември в резултат на значимо нарастване на държаните заеми заради коронавирусната пандемия, показват данни на британската статистика ONS.

Нетният заем на публичния сектор се е увеличил през септември с цели 28,4 млрд. британски лири спрямо миналата година до 36,101 милиарда и спрямо 30,113 милиарда през август. Това е третият най-голям в историята ръст на заемите от началото на тази ежемесечна статистика през 1993 година.

За първите шест месеца на настоящата финансова година (април - септември 2020г.) нетните заеми бяха в размер на 208,5 млрд. паунда, което е със 174,5 милиарда повече, отколкото през същия период на предходната година и най-голям размер от 1993 година.

За същия шестмесечен период публичните дългове скочиха с 259,2 млрд. британски лири, за да достигнат в края на септември 2,0597 трилиона паунда. Това е около 103,5% от брутния вътрешен продукт на Великобритания - най-висок процент от финансовата 1960 година.

Британските публични заеми са на път да достигнат рекордните 372 милиарда лири през настоящата финансова година, прогнозира през август Службата за бюджетна отговорност (OBR), което би се равнявало на 18,9% от БВП - най-висок процент от Втората световна война.

Основна причина за влошаването на тези финансови показатели е драматичното нарастване на държавните разходи, свързани с коронавирусната криза, на фона на спад в данъчните приходи, след като Обединеното кралство бележи най-големият икономически спад поне от началото на 20-те години на миналия век.