Берое излезе трети след трудна победа във Велико Търново

Първенство на България, срещи от 10-ия кръг в Първа футболна лига:
Етър (Велико Търново) - Берое (Стара Загора) - 2:3
Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) - 2:0
от неделя:
ЦСКА 1948 (София) - Славия (София) - 5:1
Арда (Кърджали) - ЦСКА-София - 1:1
Монтана - Лудогорец (Разград) - 1:3
от събота:
Царско село (София) - Локомотив (Пловдив) - 0:3
Левски (София) - Черно море (Варна) - 1:2
Временно класиране:
1. Локомотив (Пловдив) 10 7 1 2 18:10 22 точки
2. Лудогорец (Разград) 9 6 2 1 21:9 20
3. Берое (Стара Загора) 10 5 3 2 22:11 18
4. ЦСКА 1948 10 4 4 2 19:9 16
5. ЦСКА-София 10 3 6 1 15:13 15
6. Черно море (Варна) 10 4 2 4 15:14 14
7. Арда (Кърджали) 9 3 5 1 12:10 14
8. Царско село (София) 10 3 4 3 7:7 13
9. Ботев (Пловдив) 10 3 3 4 14:18 12
10. Ботев (Враца) 10 3 3 4 9:14 12
11. Левски (София) 10 3 2 5 12:10 11
12. Монтана 10 3 2 5 10:19 11
13. Славия (София) 10 2 1 7 6:18 7
14. Етър (Велико Търново) 10 0 2 8 8:26 2.