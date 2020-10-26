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Берое излезе трети след трудна победа във Велико Търново

Берое
Снимка: sportal.bg

Първенство на България, срещи от 10-ия кръг в Първа футболна лига:
Етър (Велико Търново) - Берое (Стара Загора) - 2:3
Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца)  - 2:0

от неделя:
ЦСКА 1948 (София) - Славия (София)  - 5:1
Арда (Кърджали) - ЦСКА-София  - 1:1
Монтана - Лудогорец (Разград)  - 1:3

от събота:
Царско село  (София) - Локомотив (Пловдив)  - 0:3
Левски (София) - Черно море (Варна)  - 1:2

  Временно класиране:
  1. Локомотив (Пловдив)  10  7  1  2  18:10  22 точки   
  2. Лудогорец (Разград)  9  6  2  1  21:9  20   
  3. Берое (Стара Загора)  10  5  3  2  22:11 18
  4. ЦСКА 1948  10  4  4  2  19:9  16   
  5. ЦСКА-София  10  3  6  1  15:13  15   
  6. Черно море (Варна)  10  4  2  4  15:14  14
  7. Арда (Кърджали)  9  3  5  1  12:10  14
  8. Царско село (София)  10  3  4  3  7:7  13
  9. Ботев (Пловдив)  10  3  3  4  14:18  12
10. Ботев (Враца)  10  3  3  4  9:14  12   
11. Левски (София)  10  3  2  5  12:10  11
12. Монтана  10  3  2  5  10:19  11
13. Славия (София)  10  2  1  7  6:18  7   
14. Етър (Велико Търново)  10  0  2  8  8:26  2.
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