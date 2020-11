Екстремните спортове 1-7 ноември 2020

Впечатляващо постижение записа Емили Харигтън по скалния монолит Ел Капитан в долината Йосемити, САЩ. Тя изкатери свободно 950-метровия маршрут "Golden Gate" 8а, 41 въжета за 1 ден, или по-точно за 21 часа и 13 минути. За първи път американката преминава линията през 2015 г., когато й отнема 6 дни на стената. През ноември миналата година, при опит за еднодневно преминаване 33-годишната тогава катерачка се подхлъзна и падна в долната част на маршрута, загубвайки съзнание, след като въжето се омота около врата й при падането. Нараняванията й изненадващо се оказаха повърхностни и без трайни последствия. Година по-късно, тази седмица тя се завърна на мястото и стана четвъртият човек и първата жена в света, преминала маршрута за ден - след легендите Томи Колдуел, Алекс Хонълд и Брад Гобрайт.

При сегашния си, вече успешен, опит Харингтън отново е била осигурявана от Алкес Хонълд и подкрепяна от приятеля си Ейдриън Болинджър.

За първи път "Golden Gate" е преминат свободно от братята Алекс и Томас Хубер през 2000 г.

Забележителен успех в катеренето на боулдъри постигна 24-годишният американец Шон Бейли. В рамките на един месец той се справи с първия си боулдър от високата категория 8C, a след него - с още два от още по-високата 8C+. Първо Бейли е изкатерил “White Noise” 8C, седмица по-късно - прословутия “Box Therapy” 8C+ в Националния парк “Скалистите планини”, щата Колорадо (на Даниел Уудс, от 2018 г., с второ изкачване това лято от Дрю Руана), а тази седмица - и “Grand Illusion” 8C+ в каньона Little Cottonwood, щата Юта. Това е едва второто преминаване на “Grand Illusion” - премиерното беше дело на американеца Натаниел Колман, през август тази година. Бейли го описва като 25 движения в силен надвес, без нито една почивка, най-трудното от които - на финала.

В другата експедиция на К2 тази зима засега са известни само имената на пакистанската легенда Али Садпара и на исландеца Джон Снори. Садпара има опит в зимните изкачвания - през 2016 г. той, заедно с Алекс Чикон и Симоне Моро, осъществи първото зимно изкачване на Нанга Парбат. За него ще бъде и въпрос на чест да проведе успешна експедиция на родна земя. Интервю с Али Садпара очаквайте скоро.

===



У нас

Маршрути от по-високи категории, изкатерени от наши катерачи:

* Деян Милчев и Живко Терзийски - "Lokum Power" 8a, Враца;

* Росен Аначков - "Mr. Proper" 8b и "Carpe Diem" 8b, Враца;

* Станислав Атанасов - "VTI" 8а, Враца;

* Иво Гецов - "Real Fight L2" 8a, Дряново;

* Румен Нешев - "Te tva e" 8a, Врабча;

* Жоро Гомес - "A muerte" 8a, Враца.

===

Започна кампания за подпомагане на Планинската спасителна служба. Тя ще продължи до 31-ви декември. Парите са нужни са поддръжка и закупуване на нова техника за спасяване на човешки живот, за обучение и подготовка на екипите. Подробности за акцията има на сайта на БЧК. Планинските спасители помагат на 2600 души годишно, а на разположение за специалните акции са 530 доброволци.

Заради ситуацията с коронавируса, Банско Филм фест няма да се състои тази година. 20-ото, юбилейно издание на културния и кинофорум за планини, екстремни спортове и приключения трябваше да се проведе в края на този месец. От екипа и от община Банско, обаче, са решили да го отложат за догодина, като допълнително ще бъдат обявени нови дати. От екипа на фестивала съобщиха, че, междувременно, ще организират мини онлайн издание в дните на събитието този месец.

"Приятели, 19-те издания на кинофестивала бяха с вход свободен през годините и с радост сме организирали цялото събитие за вас. Но днес се нуждаем от вашата подкрепа, за да продължим! На нашия сайт и страницата ни тук ще обявим как можете да се включите. Ще ви информираме и за всички наши планове и събития занапред. Благодарим ви за разбирането и подкрепата" - пишат от екипа във Фейсбук страницата на феста.

Филмът на полската режисьорка Елиза Кубарска "The Wall of Shadows" (трейлър можете да видите тук ) спечели наградата за най-добър катерачен филм на Международния планинарски фестивал в Банф, Канада. Лентата разказва за дилемата пред семейство шерпи, помолени от група западняци да водят трекинг до никога неизкачваната Източна стена на Кумбакарна (Жану) - свещен връх в Непал, който, според местните вярвания, не бива да бъде изкачван. "The Wall of Shadows" е вторият филм на Кубарска в награда от престижния филмов фестивал в Банф след "K2. Touching The Sky", който беше показан в рамките на Банско филм фест миналата година. Тогава Кубарска беше президент на журито и даде специално интервю за БНР, което можете да чуете и прочетете тук