Чимаманда Нгози Адичи бе избрана за "Победителка на победителките"

Женската премия за художествена литература, известна преди като наградата "Ориндж", отбеляза 25-годишнината си с гласуване от публиката за най-добрия роман в историята на наградата. Романът на Чимаманда Нгози Адичи "Половин жълто слънце", който е печелил наградата през 2007 г., бе избран единодушно.



"Половин жълто слънце" е роман за гражданската война в Нигерия и разглежда темите за колониализма, расата, класата и овластяването на жените.



"Развълнувана съм много от признанието на публиката, понеже тази награда за първи път привлече читатели към книгите ми, а също така ме запозна в работите на много талантливи писателки" - каза Адичи.



Коя е Чимаманда Нгози Адичи? Родена е през 1977 г. в Нигерия и е петото от шест деца. Още от малка е ученолюбива и има интерес към книгите и литературата. Израства в семейство на интелигентни хора - баща й е първият нигерийски професор по статистика, който по-късно става и ректор, а майка й е първата жена регистратор в Нигерийския университет.



Чимаманда учи известно време фармация, след което заминава за САЩ. Там написва първите си романи, за които получава редица литературни номинации и награди. Днес тя е омъжена и е уважавана писателка, а темата на повечето от книгите ѝ е именно (не)равнопоставеността между половете, класовите различия и стереотипите; живее в САЩ и Нигерия, където преподава творческо писане.



Първият й роман Purple Hibiscus (2003) получава много похвали и награди. "Половин жълто слънце" (2006) е превърнат във филм. Третият роман на Чимаманда Нгози Адичи - "Американа" (2013) разказва за двама влюбени, които се борят поотделно с проблемите на имигрантите: раса, подозрителност и самота. Издава също сборника с разкази The Thing Around Your Neck (2009).



"Американа" която е издадена на български в превод на Бистра Андреева, е отличена с National Book Critics Circle Award за проза и Chicago Tribune за проза и попада и в списъците на десетте най-добри книги на 2013 г на New York Times Book Review и ВВС, а редакторите на списание TIME са категорични, че тя е една от десетте най-добри книги на десетилетието.



