Вторият ноемврийски „Слънчев джаз+” започва с две любимки - Мелъди Гардо и Несрин с последните им продукции.



Началото е с парчето, в което Майлз Дейвис гостува на „кръстницата” ни Шърли Хорн при голямото ѝ завръщане в джаза преди три десетилетия. Заглавието е многозначително: „You Won't Forget Me”.



Мелъди Гардо прави различна версия и продължава със стандарта „I Fall In Love Too Easily”, преди да завърши със заглавната композиция на албума си, „Sunset In The Blue”.



Три авторски пиеси на откритието ни отпреди година Несрин от соло албума ѝ с нейното име правят връзката между Мелъди и концерта на Кийт Джарет - „Fantasy”, „Silent Mood” и „My Perfect Man”.



За Кийт Джарет и един от последните му концерти в Европа повече в страницата ни. Част от концерта до края на предаването.



Започваме тази вечер в 23.

Нощта е млада, дори и в повторението събота от шест сутринта.