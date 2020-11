Сборна изложба живопис и пластика "ИЗВИСЯВАНЕ” представя варненската галерия „Арт Маркони“

В "Извисяване" тази година участват: Ангел Атанасов/ Ачо , Антон Антонов, Анна Пирева, арх. Владимир Рачев, Васил Петров, Димитър Манолов, Димитър Михайлов , Димитър Кавръков, Дима Ненова, Ивайло Евстатиев, Илиян Пеев, Емилия Бояджиева, Камен Кисимов, Киро Янев, Клементина Манчева, Любен Пашкулски, Маргарита Войнова, Милена Дрончева, Огнян Георгиев, Петър Андреев, Петя Димова, Пламен Малинов, Радослав Коцев, Ренета Павлова, Румен Михайлов , Румен Желев, Светлин Ненов, Сейфетин Шекеров, Стефан Хаджи-Николов, Татяна Полихронова и Цанко Цанков



Вернисаж този четвъртък, 19 ноември, от 14 до 19 часа на ул."Охрид" 22

https://www.youtube.com/watch?v=HeUJ4Y-XOeY

When I am down and, oh my soul, so weary

When troubles come and my heart burdened be

Then, I am still and wait here in the silence

Until you come and sit awhile with me

You raise me up, so I can stand on mountains

You raise me up, to walk on stormy seas

I am strong, when I am on your shoulders

You raise me up... To more than I can be…

Когато съм паднал и душата ми е изтощена.

Когато дойдат беди и сърцето ми е притиснато.

Тогава аз тихо стоя и чакам в мълчание.

Докато дойдеш и седнеш до мен.

Ти ме извисяваш и мога да стоя върху планини.

Ти ме извисяваш и мога да вървя през бурни морета.

Аз съм силен, когато съм на твоите рамене

Ти ме извисяваш…повече от колкото мога да бъда...

Ваня Маркова, галеристът на „Арт Маркони" споделя:







Вероятно не случайно тази песничка се е загнездила от много дни в душата ми. Дълго търсих нишките на мисълта си, за да напиша анонса към финалната за годината изложба. Традиционното от десет години насам заглавие „Предчувствие за празник” ми стоеше не на място на фона на толкова болка и страх около мен. Посланието на тази песничка поднесено с чистите, звънтящи гласчета на децата, които я изпълняват, е всичко което искам. Искам го за себе си, за всички свои близки, приятели, за хората, които познавам и не познавам.

Днес никой не прави планове за предстоящите празници. Най-големият подарък за всеки от нас е: близките ни да са здрави, да запазим работата си, семейството ни да е цяло…Изложбата „Извисяване” е малък жест към вас, които имате нужда от искричка духовна светлина, моят и на художниците, които участват в нея.

Птиците не се вълнуват от това дали някой ще чуе и оцени песента им – така е и с артистите.

Хората на изкуството са устроени да не могат да живеят по друг начин, освен да творят и споделят творчеството си.



Песента на птицата може да вдъхнови, да зарадва, да измъкне от покруса, изкуството – също. То е магията, която променя честота на вибрацията ни, така че ние не само приемаме, но и излъчваме.