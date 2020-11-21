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Борис Георгиев ще се бори за бронз в Прага

Снимка: Sportal.bg

Борис Георгиев ще се бори за бронзовия медал в категория до 100 кг на европейското първенство по джудо в чешката столица Прага. По-късно днес българинът излиза срещу световния и европейски шампион за юноши от 2017 година Зелим Коцоев от Азербайджан.

Георгиев стартира с две победи на шампионата. Първо той постигна успех с "ипон" срещу поляка Каспер Шчуровски, бронзов медалист от Европейското първенство за младежи до 23 години за миналата година. След това Георгиев като победи французина Александре Идир с "вадзари", а в третия си двубой загуби с "ипон" от бронзовия медалист от европейското първенство през 2018-а Петер Палчик (Израел).

В първия си двубой от репешажите за бронза Борис Георгиев наддедля над сребърния медалист от олимпийските игри в Рио 2016 Елмар Гасимов от Азербайджан и в спора за отличието ще играе срещу Зелим Коцоев.
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