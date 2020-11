Ограничителни мерки в Германия може да има до пролетта на 2021 г.

Частичните карантинни мерки в Германия може да бъдат удължени до началото на пролетта, ако разпространението на коронавируса не бъде поставено под контрол, заяви икономическият министър на страната Петер Алтмайер в публикувано днес интервю, предаде Ройтерс.

Пред „Ди Велт“ Алтмайер заяви, че не е възможно окончателно отпадане на мерките, докато има над 50 новозаразени на 100 000 души в големи части на Германия.

„Имаме три или четири дълги зимни месеци пред нас. Възможно е ограниченията да останат в сила през първите месеци на 2021 г.“, каза той.

Засега мерките са в сила поне до 20 декември – затворени са баровете и ресторантите, но училищата и магазините работят.

По данни от днес новите случаи на коронавирус в Германия са 21 695, с което общият им брой от началото на пандемията достига близо 1,03 млн.

