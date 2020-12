Програма на Еврокласик ноткюрно от 1 да 15 декември 2020

1 декември

Изпълнения на латвийското трио „Ангеликус“ в състав: Сондра Леймалниеце (флейта) Елина Симкус( сопрано) и Лева Саблонска (арфа).

3.00 часа – Язепс Мединс (1877-1947), „Мечтание“.

3.05 часа – Язепс Мединс (1890-1966), „Вечер е“ (аранжимент Лева Саблонска). Изпълняват Елина Симкус (сопрано) и Лева Саблонска (арфа).

3.07 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), „Ария“ из Оркестрова сюита №3 в ре мажор, опус BWV 1068. Изпълняват Сондра Леймалниеце (флейта) и Лева Саблонска (арфа).

3.11 часа – Винченцо Белини (1801-1835), „Vaga luna che inargenti“. Изпълнява Трио „Ангеликус“.

3.14 часа – Роберт Шуман (1810-1856), „Мечтание“ из „Детски сцени“, опус 15. Изпълняват Сондра Леймалниеце (флейта) и Лева Саблонска (арфа).

3.16 часа – Макс Регер (1873-1916), „Mariä Wiegenlied“ (по стихове на Мартин Боелиц). Изпълнява Трио „Ангеликус“.

3.19 часа – Туре Рангстром (1884-1947), „Молитва за нощта“ (текст Бо Бергман). Изпълняват Елина Симкус (сопрано) и Лева Саблонска (арфа).

3.21 часа – Традиционна ирланска мелодия „Кралят на феите“. Изпълняват Сондра Леймалниеце (флейта) и Лева Саблонска (арфа).

3.23 часа – Густав Холст (1874-1934), „Люлчина песен на Маргрет“ (по стихове на Хенрик Ибсен). Изпълняват трио „Ангеликус“.

3.26 часа – Ромуалдс Йермакс (1931), „Люлчина песен на Морето“. Изпълняват Сондра Леймалниеце (флейта) и Лева Саблонска (арфа).

3.31 часа – Едвард Григ (1843-1907), „Ave, maris stella“. Изпълняват Елина Симкус (сопрано) и Лева Саблонска (арфа).

3.34 часа – Астор Пиацола (1921-1992), „Oblivion“. Изпълняват Сондра Леймалниеце (флейта) и Лева Саблонска (арфа).

3.38 часа – Рихардс Дубра (1964), „Вeata es, Virgo Maria“. Изпълняват Елина Симкус (сопрано) и Лева Саблонска (арфа).

3.40 часа – Селга Менце (1953), „Пролет“ из „Сезонни модели“. Изпълняват: Сондра Леймалниецеи (флейта) и Лева Саблонска (арфа).

3.44 часа – Франц Шуберт (1797-1828), „Хор от хиляди херувими“. Изпълнява Трио „Ангеликус“.

3.48 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), „Litaniae Lauretanae“, номерация по Кьохел 195. Изпълняват: Дита Паегле (сопрано), Антра Бигаца (мецосопрано), Мартин Клисанс (тенор), Янис Марковс (бас), хорът на Латвийското радио и ансамбъл „Riga Chamber Players“. Диригент – Сигвардск Клава.

4.14 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Симфония №1 в до минор, опус 68. Изпълнява Симфоничният оркестър на Шведското радио. Диригент Еса-Пекка Салонен.



2 декември

Свири Кралският филхармоничен оркестър на Стокхолм. Диригент – Сакари Орамо.

3.00 часа – Ролф Либерман (1910-1999), Фуриозо

3.10 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за кларинет и оркестър в ла мажор, номерация по Кьохел 622. Солист – Мартин Фрост.

3.37 часа – „Клезмер танц“ №3 (Let's be happy) – аранжимент на Мартин Фрост. Изпълнява Мартин Фрост (кларинет) с Кралския филхармоничен оркестър на Стокхолм. Диригент Сакари Орамо.

3.42 часа – Густав Малер (1860-1911), Симфония №1 в ре минор „Титанът“.

4.35 часа – Хюго Алфвен (1872-1960), „Празник“.

4.40 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Клавирно трио в до мажор, номерация по Кьохел 548. Изпълнява трио „Кунгсбака“



3 декември

Свири Националният симфоничен оркестър на РАИ с диригент Фабио Лизи.

3.00 часа – Аарон Копланд (1900-1990), „Тих град“.

3.11 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Симфония №14 в сол минор, опус 135. Солисти – Сандра Тратниг (сопрано) и Матиас Гьорне (бас).

4.05 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Сюита №2 за две пиана, опус 17. Изпълнява клавирно дуо „Ouellet-Murray Duo“.

4.30 часа – Ленърд Бърнстейн (1918-1990), Серенада за соло цигулка, струнни, арфа и ударни по „Симпозиум“ на Платон. Изпълняват: Яаап фан Цведен (цигулка) и оркестър „Концертгебау“ – Амстердам. Диригент Рикардо Шайи.



4 декември

Изпълнения на Камерен оркестър – Базел с диригент Ане Катарина Шрайбер

3.00 часа – Джузепе Торели (1658-1709), Кончерто гросо в сол мажор, опус 8 №5.

3.09 часа – Леонардо Лео (1694-1744), Rendimi il figlio mio, из операта „Il Ciro riconosciuto“. Солист – Сандрин Пиау (сопранo).

3.14 часа – Никола Порпора (1686-1768), „Mentre rendo a te la vita“ из операта „Angelica e Medoro“. Изпълнява Сандрин Пиау (сопрано).

3.20 часа – Йохан Адолф Хасе (1699-1783) Синфония (Увертюра) из операта „Клеофиде“.

3.29 часа – Йохан Адолф Хасе (1699-1783) „Faro ben io fra poco“ из операта „Руджиеро“. Изпълнява Сандрин Пиау (сопрано).

3.36 часа – Никола Порпора (1686-1768), „Festa d’Imeneo“ (Синфония).

3.40 часа – Никола Порпора (1686-1768), „Smanie d'affanno“ из операта „Полифем“. Изпълнява Сандрин Пиау (сопрано).

3.50 часа – Джузепе Торели (1658-1709), Кончерто гросо в ре мажор, опус 8 №12.

3.59 часа – георг Фридрих Хендел (1685-1759), „Sen' vola lo sparvier“ из операта „Адмет“. Изпълнява Сандрин Пиау (сопрано).

4.05 часа – Герог Фридрих Хендел (1685-1759), „Ah crudel“ из операта „Риналдо“ – Изпълнява Сандрин Пиау (сопрано).

4.13 часа – Георг Фридрих Хендел (1685-1759), „Verso già l’alma col sangue“ из операта „Ацис, Галатея и Полифем“. Изпълнява Сандрин Пиау (сопрано).

4.19 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония №7 в ла мажор, опус 92. Изпълнява Симфоничният окестър на Шведското радио. Диригент Манфред Хонек.



5 декември

Свири оркестър „Симфониета“ – Рига. Диригент Алексей Огринчук.

3.00 часа – Антонин Дворжак (1841-1904), Серенада в ре минор, опус 44.

3.23 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791) „Ah se in ciel', benigne stelle“, K.538 (версия за обой и оркестър). Соллист (и диригент) - Алексей Огринчук.

3.30 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Adagio из „Великденска Оратория“, BWV.249'.

3.35 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония №7 в ла мажор, опус 92.

4.15 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Соната за цигулка и пиано №2 в ла мажор. Изпълняват: Валдис Заринс (цигулка) и Йева Зарина (пиано).

4.35 часа – Жан-Жозеф де Мондонвил (1711-1772), Голям мотет „Dominus regnavit“. Изпълняват: Ан Монойос (сопрано), Матю Уайт (контратенор), Колин Ейнсуърт (тенор), Камерен хор и Бароков оркестър „Тафелмузик“. Диригент Иварс Тауринс.



6 декември

Свири филхармонията на Дрезден с диригент Марек Яновски

3.00 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония №82 в до мажор, опус Hob. I:82 („Мечката“).

3.24 часа – Паул Хиндемит (1895-1963), Камерна музика №4 (Концерт за цигулка), опус 36/3. Солист – Арабела Щайнбахер.

3.47 часа – Паул Хиндемит (1895-1963), Камерна музика №5, опус 36/4. Солист – Антоан Таместит (цигулка)

4.09 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония №87 в ла мажор, Hob. I:87 4.30 часа – Феликс Менделсон-Бартолди (1809-1847), Клавирно трио №2 в до минор, опус 66. Изпълняват: Хироко Сакагами (пиано), Матиас Ендерле (цигулка) и Патрик Деменга (виолончело).



7 декември

Свири Симфоничният оркестър на Хале. Диригент – Марк Елдер

3.00 часа – Рихард Вагнер (1818-1883), Увертюра към операта „Танхойзер“.

3.16 часа – Клод Дебюси (1862-1918), „La Damoiselle elue“ (Избраната девойка) – кантата за солисти, хор и оркестър. Изпълняват: Софи Беван (сопрано), Анна Стефани (мецосопрано), Хорът на Хале, Младежкият хор на Хале и Симфоничният оркестър на Хале. Диригент – Марк Елдер.

3.38 часа – Игор Стравински (1882-1971), „The Song of the nightingale“ (Песента на славея).

4.01 часа – Игор Стравински (1882-1971), Руски народни песни и Сюита „Жар птица“. С участието на Хора на Хале.

4.33 часа – Джордже Енеску (1881-1955), Соната за цигулка №3 в ла минор, опус 25 „в румънски фолклорен стил“. Ипълняват: Малин Броман (цигулка) и Тео Георгиу (пиано).



8 декември

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Клавирен квинтет в ми бемол мажор, опус 16. Изпълняват: Еглис Упатниекс (обой), Мартин Цирценис (кларинет), Янис Семьоновс (фагот), Артус Султс (валдхорна) и Анезе Еглина (пиано).

3.29 часа – Андре Жоливе (1905-1974), „Песента на Линос“. Изпълняват: Мая Зандберга (флейта) и Агнезе Еглина (пиано).

3.40 часа – Гундега Смите (1977), „Улица на шума“. Изпълняват: Мая Зандберга ( флейта), Еглис Упатниекс (обой), Мартин Цирценис (кларинет), Янис Семьоновс (фагог), Артурс Султс (валдхорна) и Агнезе Еглина (пиано и перкусии).

3.51 часа – Жан Франсе (1912-1997), „L'Heure du berger“ (Часът на овчаря). Изпълняват Мая Зандберга ( флейта), Еглис Упатниекс (обой), Мартин Цирценис (кларинет), Янис Семьоновс (фагог), Артурс Султс (валдхорна) и Агнезе Еглина (пиано).

3.58 часа – Морис Равел (1875-1937), „Испански час“. Ипълняват: Горан Елиасон (тенор)1 Мариане Еклоф (мецосопрано), Тронд Халстейн Мое (баритон), опус Карл Унандер-Шарин (тенор), Ларс Авидсон (бас) и Симфоничният оркестър на Ставангер. Диригент – Александър Дмитриев.

4.59 часа – Едуард Лало (1823-1892), 2 обади (утринни серенади) за оркестър (1872). Изпълнява Симфоничният оркестър на CBC – Ванкувър. Диригент Даниел Суифт.



9 декември

3.00 часа – Едуард Елгар (1857-1934), Оратория „Сънят на Геронтиус“, опус 38. Изпълняват: Катрин Уин-Роджърс (мецосопрано), Норберт Ернст (тенор), Йохан Валберг (баритон), Филхармоничен хор и Национален симфоничен оркестър на Ирландското радио и телевизия. Диригент – Кенет Монтгомъри.

4.35 часа – Ернст фон Дохнани (1877-1960), Клавирен квинтет №2 в ми бемол минор, опус 26. Изпълняват: Ерно Сегеди (пиано) и квартет „Татрай“.



10 декември

Изпълнения на Едуард Курц (пиано) и Лури Медианик (акордеон).

3.00 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Прелюд и фуга в си бемол мажор, BWV 868 Изпълнява Едуард Курц.

3.06 часа – Доменико Скарлати (1685-1757), Соната за пиано в ре минор, K. 213 Изпълняват Едуард Курц и Лури Медианик.

3.13 часа – Доменико Скарлати (1685-1757), Соната за пиано във фа мажор, К. 107. Изпълнява Лури Медианик.

3.16 часа – Доменико Скарлати (1685-1757), Соната във фа минор, К.466. Изпълняват Едуард Курц и Лури Медианик.

3.22 часа – Доменико Скарлати (1685-1757), Соната в ла мажор, К. 209 Изпълняват Едуард Курц и Лури Медианик.

3.25 часа – Астор Пиацола (1921-1992), „Milonga del ángel“ (Милонга на ангела). Изпълняват Едуард Курц и Лури Медианик.

3.30 часа – Освалдо Пулиезе (1895-1995), „Blind Rooster“ ( Слепият петел). Изпълняват Едуард Курц и Лури Медианик.

3.34 часа – Йежи Петербуршски (1895-1979), „The Last Sunday“ (Последната неделя). Изпълняват Едуард Курц и Лури Медианик.

3.38 часа – Астор Пиацола (1921-1992), „Ave Maria“. Изпълняват Едуард Курц (пиано) и Лури Медианик (акордеон).

3.45 часа – Освалдо Пулиезе (1895-1995), Blind Rooster Eduard Kunz (piano), Iuri Medianik (accordion) ROROR.

3.48 часа – Джордже Енеску (1881-1955), Токата из Клавирна сюита №2 в ре мажор, опус 10 №2. Изпълнява Катинка Нистор.

3.53 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Прелюд в ре минор, опус 23 №3. Изпълнява на пиано Матей Лабунт.

3.56 часа – Джордже Енеску (1881-1955), Буре из Клавирна сюита №2 в ре мажоор, опус 10 №2. Изпълнява Сабина Суциу.

4.03 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Прелюд във фа минор, опус 32 №6. Изпълнява на пиано Андрей Диев.

4.06 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Прелюд в ми бемол мажор, опус 23 №6. Изпълнява на пиано Андрей Диев.

4.09 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Прелюд в до минор, опус 23 №7. Изпълнява на пиано Андрей Диев.

4.13 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Сюита №1, опус 5. Изпълняват Едуард Курц и Андрей Диев (пиано).

4.41 часа – Карл Филип Емануел Бах (1714-1788), Квартет №3 в сол мажор, Wq 95. Изпълнява ансамбъл „Les Adieux“.



11 декември

Творби от Волфганг Амадеус Моцарт в изпълнение на оркестър „Симфониета“ – Рига. Диригент Енрико Онофри

3.00 часа – Увертюра към операта „Театралният директор“, номерация по Кьохел 486.

3.06 часа – „Galimathias musicum“ в ре мажор, номерация по Кьохел 32.

3.23 часа – Три немски танца, номерация по Кьохел 605.

3.31 часа Концерт за валдхорна и оркестър №1 в ре мажор, номерация по Кьохел 412. Солист – Йоханес Хинтерхолцер.

3.40 часа – „Музикална шега“, опус номерация по Кьохел 522.

3.58 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), „Von ewiger Liebe“ (опус 43 №1) Изпълнява Урсула Кригер (мецосопрано), на пианото – Катаржина Янковска

4.04 часа – Гражина Пстроконска-Навратил (1947), „Eternel“ (Вечен) – за сопрано, момчешки хор, смесен хор и оркестър (1984). Изпълняват: Изабела Клозинска (сопрано), момчешки хор и Смесен хор при филхармонията в Краков и Симфоничният оркестър на Полското радио. Диригент – Антони Вит.

4.36 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), „Jesu meine Freude“ (Исусе,моя радост), опус BWV 227. Изпълнява ансамбъл „Vox Luminis“ с диригент Лионел Мюние.



12 декември

Изпълнения на Рено Капюсон (цигулка) и Андраш Шиф (пиано).

3.00 часа – Клод Дебюси (1862-1918) Соната за цигулка в сол минор, L 140.

3.14 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Соната №2 в ре минор, опус 121.

3.46 часа – Цезар Франк (1822-1890), Соната за цигулка в ла мажор.

4.15 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Adagio из соната за цигулка №33 в ми бемол мажор, номерация по Кьохел K 481.

4.33 часа – Сергей Прокофиев Симфония №3 в до минор, опус 44. Изпълнява Кралски „Концертгебау“ оркестър. Диригент Рикардо Шайи.



13 декември

Изпълнения на Симфоничния оркестър на Шведското радио. Диригент Патрик Рингборг.

3.00 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Увертюра към операта „Сватбата на Фигаро“.

3.05 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), „Dove sono i bei momenti“ – Ария на Графинята из оперaта „Сватбата на Фигаро“. Изпълнява Кристина Нилсон (сопрано).

3.13 часа – Франц Бервалд (1796-1868), Увертюра към операта „Estrella de Soria“.

3.20 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), „Come scoglio“ – Ария на Фиордилиджи из операта „Така правят всички жени“ – Изпълнява Кристина Нилсон (сопрано).

3.26 часа – Джакомо Пучини (1858-1924), „Хризантеми“ за струнен квартет.

3.34 часа – Рихард Щраус (1864-1949), „Es gibt ein Reich“ – монолог на Ариадна из операта „Ариадна на Наксос“. Изпълнява Кристина Нилсон (сопрано).

3.41 часа – Рихард Вагнер (1818-1883), „O Sachs! Mein Freund!“ – Ария на Ева из операта „Нюрнбергските майстори-певци“. Изпълнява Кристина Нилсон (сопрано).

3.45 часа – Джоакино Росини (1792-1868), Увертюра към операта „Севилският бръснар“.

3.53 часа – Франсис Пуленк (1899-1963), Седем песни. Изпълнява хорът на Шведското радио.

4.07 часа – Едвард Григ (1843-1907), Våren (Последна пролет) Изпълнява хорът на Шведското радио.

4.12 часа – Вилхелм Петерсон-Бергер (1867-1942), „Våren kom som en Valborgsnatt (Пролетта дойде по време на Валпургиевата нощ) Изпълнява Хорът на Шведското харио.

4.13 часа – Якоб Аксел Йозефсон (1818-1880) Серенада. Изпълнява Хорът на Шведското радио.

4.15 часа – Принц Густав (1827-1852), „Vårsång“ Изпълнява Хорът на Шведското радио.

4.17 часа – Ян Сибелиус (1865-1957), Симфония №2 в ре мажор, опус 43. Изпълнява Кралски „Концертгебау“ оркестър. Диригент Джордж Сел.



14 декември

3.00 часа – Бедржих Сметана (1824-1884), Струнен квартет № 1 в ми минор „Из моя живот“.

3.30 часа – Антонин Дворжак (1841-1904), „О, душо, едничката ми“ (Ó, duše drahá, jedinká), oпус 83, № 8. Изпълнява струнен квартет „Павел Хаас”.

3.34 часа – Георг Фридрих Хендел (1685-1759), Танцова сюита из „Алмира“ HWV 1. Изпълнява Бароков оркестър „Ла четра Базел“ с диригент Морис Щегер.

3.54 часа – Георг Фридрих Хендел (1685-1759), Корабчето играе в морето (Scherza in mar la navicella), откъс от операта „Лотарио“ HWV 26.

4.00 часа – Георг Фридрих Хендел (1685-1759), „Piangerò la sorte mia“ из операта „Юлий Цезар“ HWV 17. Нурия Риал (сопран) с бароковия ансамбъл „Ла четра Базел“ с диригент Морис Щегер.

4.07 часа – Георг Фридрих Хендел (1685-1759), Кончерто гросо в ре мажор, oпус 6 № 5. Изпълнява ансамбъл „Ил джардино армонико“ с диригент Джовани Антонини.

4.23 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Прелюд и фуга в ми бемол мажор BWV.552, „Св. Ана“. Изпълнява Велин Илиев (орган).

4.39 часа – Бедржих Сметана (1824-1884), Струнен квартет № 2 в ре минор. Изпълнява струнен квартет „Павел Хаас“.



15 декември

Свири Филхармоничният оркестър на Осло с диригент Василий Петренко

3.00 часа – Ролф Уолин (1957), „Скорост на звука“.

3.03 часа – Йохан Халворсен (1864-1935), „Новрежка рапсодия“ №1 в ла мажор.

3.14 часа – Терезе Биркелунд Улво (1982), „In the Cage“ (В клетката) из „13 начина да укротиш звяр“.

3.23 часа – Едуард Елгар (1857-1934), Allegro non troppo из Концерт за виолончело и оркестър в ми минор, опус 85. Солист – Трулс Морк.

3.35 часа – Паулине Хол (1890-1969), „Foire 'Tournez cent tours, tournez mille tours“ (Завий сто пъти, направи хиляда завоя) из Сюита по Верлен

3.39 часа – Хенрик Хелстениус (1963), опус Едвард Григ (1843-1907) „Landkjenning“ (Познания за страната), опус 31. С участието на Филхармоничен хор – Осло с диригент Оейстейн Феванг и Филхармоничен оркестър – Осло. Диригент Василий Петренко.

3.48 часа – Едвард Григ (1843-1907), Allegro molto moderato из Концерт за пиано и оркестър в ла минор, опус 16. Солист – Лейф Ове Андснес.

4.01 часа – Рихад Щраус (1864-1949), „Es gibt ein Reich“ – Монолог на Ариадна из операта „Ариадна на Наксос“. Изпълнява Лизе Давидсен (сопрано).

4.08 часа – Морис Равел (1875-1937), „La Valse“ (Валсът)

4.21 часа – Игор Стравински (1882-1971) Финал на балетната сюита „Жар птица“.

4.25 часа – Ханс Кристиан Люмбие (1810-1874), Галоп „Шампанско“.

4.28 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Клавирен квинтет в ми бемол мажор, опус 44. Изпълняват Атле Спонберг (цигулка) и ансамбъл „Наш“.