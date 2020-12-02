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Резултати и класиране в Шампионска лига

Шампионска лига
Снимка: БГНЕС

Резултати и класиране в Шампионската лига на Европа по футбол:

Първа група:
Локомотив Москва - РБ Залцбург 1:3
0:1 Мергим Бериша (28), 0:2 Мергим Бериша (41), 1:2 Антон Миранчук (78-дузпа), 1:3 Карим Адейеми (81)

Атлетико Мадрид - Байерн Мюнхен 1:1
1:0 Жоао Феликс (26), 1:1 Томас Мюлер (86 дузпа)

Начело в класирането е отборът на Байерн с 13 точки, Атлетико има 6, Залцбург с 4, Локомотив 3

Втора група:
Шахтьор Донецк - Реал Мадрид 2:0
1:0 Дентиньо (57), 2:0 Соломон (82)
Борусия Мьонхенгладбах - Интер 2:3
0:1 Матео Дармиан (17) 1:1 Аласан Плеа (45+1), 1:2 Ромелу Лукаку (64), 1:3 Ромелу Лукаку (73), 2:3 Аласан Плеа (76)

Лидер е Борусия с 8, Шахтьор и Реал имат по 7 точки, а Интер е с 5.

Трета група:
Порто - Манчестър Сити 0:0

Олимпик Марсилия - Олимпиакос 2:1
0:1 Мади Камара (33), 1:1 Димитри Пайе (55 дузпа), 2:1 Димитри Пайе (75 дузпа)

Водач в групата е Манчестър Сити с 13 точки, Порто има 10, Олимпиакос и Марсилия имат по 3 точки

Четвърта група:
 Аталанта - Мидтиланд 1:1
0:1 Александър Шолц (13), 1:1 Кристиан Ромеро (79)

Ливърпул - Аякс 1:0
1:0 Къртис Джоунс (58)

Начело е Ливърпул с 12 точки, Аталанта е с 8, Аякс има 7, а Мидтиланд е с една точка.
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публикувано на 01.12.20 в 19:49
Българско Национално Радио

София, бул. "Драган Цанков" 4

02 93 361

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