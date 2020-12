Библейските сюжети на Шагал и Дали във виртуална изложба

„Библията през очите на Шагал и Дали“ е първата виртуална 3D изложба, с която галерия „Оборище 5“ поздравява ценителите на изкуството за предстоящите коледни празници и отправя послание за светлина и надежда в тежките дни на изолация.

В нея са включени 20 цветни литографии на Салвадор Дали и Марк Шагал на библейска тематика. Произведенията идват от известните серии на големите художници „Библия Сакра“ на Дали и илюстрацията на „Библията“ от Марк Шагал. Творбите са част от колекцията на галерията и идват от световноизвестното издателство „L’atelier Mourlot“ в Ню Йорк. Някои от картините не са показвани досега в България.

Серията „Библия Сакра“ на Салвадор Дали е най-голямата публикувана серия с илюстрации от художника. Тя съдържа 105 цветни литографии (смесена техника), направени по 105 акварела, създадени от Дали между 1963 и 1964-та година. Всяка серия „Библия Сакра“ е съставена от 5 тома, подвързани в перфектно обработена кожена подвързия и съдържа текста на Библията плюс 105 литографии. Издадена е от Ридзоли едишънс – Милано, Италия. Изданието е поръчано от Джузепе Алберто – добър приятел и водещ покровител на Дали. Знаейки, че изработването на илюстрациите ще изисква художникът добре да изучи Библията, Алберто се надявал по този начин да върне приятеля си към вярата и католическата църква.

Марк Шагал създава Библейската си серия през 1960 години.Библейските сюжети вдъхновяват художника през целия му творчески път, но това е една от най-емоционалните му серии, посветени на текстове от Библията.



Интересен факт е, че през 1931 година големият колекционер на картини Амброаз Волар изпраща Шагал на пътешествие в Палестина. Там той проучва местностите, на които са се развивали едни от най-драматичните събития от Стария завет.



През периода на 50-те и 60-те години художникът трескаво работи по различни офорти и литографии, пресъздаващи вълнуващи сцени и образи.

Портфолиото включва общо 24 цветни литографии, всяка от които илюстрира сцена от старозаветен текст. Сред тях попадат „Изгонването на Адам и Ева от Райската градина“, „Молитвата на Йов“ и др.

Изложбата може да бъде разгледана безплатно онлайн на сайта на галерия „Оборище 5“. Виртуалната експозиция може да бъде разгледана до 25 декември 2020 година.

Разговор на Невена Праматарова с Деница Гергова в „Артефир"



Снимки: предоставени от галерия „Оборище 5“