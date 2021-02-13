Резултатите във Втора лига

Първенство на България, срещи от 18-ия кръг във Втора лига:
Добруджа 1919 (Добрич) - ОФК Созопол 2:1 (1:1)
Литекс Ловеч - Септември (Симитли) 1:1 (1:1)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Локомотив (Горна Оряховица) 1:3 (0:1)
Септември (София) - Струмска слава (Радомир) 0:0
Кариана (Ерден) - Янтра 2019 (Габрово) 0:3 служебно
понеделник:
Локомотив 1929 (София) - Спортист (Своге)
вторник:
Миньор (Перник) - Лудогорец-2 (Разград)
от петък:
Пирин (Благоевград) - Хебър 1918 (Пазарджик) - 2:0
голмайстори: 1:0 Станислав Манолев 45, 2:0 Орлин Старокин 84
Класиране:
1 Пирин (Благоевград) 16 11 2 3 35-16 35
2 Локомотив 1929 (София) 15 10 2 3 30-15 32
3 Кариана 16 9 4 3 29-17 31
4 Лудогорец-2 (Разград) 15 9 2 4 33-19 29
5 Хебър 1918 (Пазарджик) 16 7 5 4 29-18 26
6 Спортист (Своге) 15 8 2 5 23-20 26
7 Септември (София) 16 7 4 5 21-22 25
8 Септември (Симитли) 16 7 1 8 20-22 22
9 Литекс Ловеч 16 5 6 5 20-19 21
10 ОФК Созопол 16 5 5 6 19-22 20
11 Добруджа 1919 (Добрич) 16 5 4 7 16-21 19
12 Струмска слава (Радомир) 16 4 5 7 18-25 17
13 Миньор (Перник) 15 4 2 9 14-23 14
14 Локомотив (Горна Оряховица)16 3 5 8 15-25 14
15 Янтра 2019 (Габрово) 16 3 3 10 14-28 12
16 Нефтохимик 1962 (Бургас) 16 1 4 11 9-33 7