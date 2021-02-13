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Резултатите във Втора лига

Втора лига
Снимка: Архив

Първенство на България, срещи от 18-ия кръг във Втора лига:

Добруджа 1919 (Добрич) - ОФК Созопол 2:1 (1:1)

Литекс Ловеч - Септември (Симитли) 1:1 (1:1)

Нефтохимик 1962 (Бургас) - Локомотив (Горна Оряховица) 1:3 (0:1)

Септември (София) - Струмска слава (Радомир) 0:0

Кариана (Ерден) - Янтра 2019 (Габрово) 0:3 служебно

понеделник:
Локомотив 1929 (София) - Спортист (Своге)

вторник:
Миньор (Перник) - Лудогорец-2 (Разград)

от петък:
Пирин (Благоевград) - Хебър 1918 (Пазарджик) - 2:0
голмайстори: 1:0 Станислав Манолев 45, 2:0 Орлин Старокин 84

Класиране:
1 Пирин (Благоевград) 16 11 2 3 35-16 35

2 Локомотив 1929 (София) 15 10 2 3 30-15 32

3 Кариана 16 9 4 3 29-17 31

4 Лудогорец-2 (Разград) 15 9 2 4 33-19 29

5 Хебър 1918 (Пазарджик) 16 7 5 4 29-18 26

6 Спортист (Своге) 15 8 2 5 23-20 26

7 Септември (София) 16 7 4 5 21-22 25

8 Септември (Симитли) 16 7 1 8 20-22 22

9 Литекс Ловеч 16 5 6 5 20-19 21

10 ОФК Созопол 16 5 5 6 19-22 20

11 Добруджа 1919 (Добрич) 16 5 4 7 16-21 19

12 Струмска слава (Радомир) 16 4 5 7 18-25 17

13 Миньор (Перник) 15 4 2 9 14-23 14

14 Локомотив (Горна Оряховица)16 3 5 8 15-25 14

15 Янтра 2019 (Габрово) 16 3 3 10 14-28 12

16 Нефтохимик 1962 (Бургас) 16 1 4 11 9-33 7
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