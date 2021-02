Програма на Еврокласик ноктюрно от 16 до 28 февруари 2021 година

16 февруари

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), увертюра „Егмонт“, оп. 84.

3.11 часа – Феликс Менделсон (1809-1847), Концерт в ре минор за цигулка, пиано и струнен оркестър. Солисти: Марианджела Вакатело (пиано), Роберто Ранфалди (цигулка).

3.49 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Симфония № 5 в ре минор, оп. 47.

Национален оркестър на РАИ с диригент Джеймс Конлън.

4.39 часа – Игор Стравински (1882-1971), симфонична поема „Песента на славея“. Изпълнява Оркестърът на Кралския концертгебау с диригент Пиер Булез.



17 февруари

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 1 във фа минор, оп. 2 № 1.

3.18 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 5 в до минор, оп. 10 № 1.

3.37 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 18 в ми бимол мажор, оп. 31 № 3 („Лов“).

3.59 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 3 в C, оп. 2 № 3.

4.26 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 8 в до минор, оп. 13 „Патетична“.

Луи Лорти (пиано).

4.46 часа – Карл Филип Емануел Бах (1714-1788), Симфония в ми бемол мажор Wq 179. Изпълнява Академията за старинна музика Берлин.



18 февруари

3.00 часа – Клод Дебюси (1862-1918), Соната за цигулка и пиано в сол минор.

3.15 часа – Клод Дебюси (1862-1918), Соната за чело и пиано в ре минор L.135.

3.28 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Клавирно трио в ла минор, оп. 50.

Кърсон Льонг (цигулка), Стефáн Тетрó (чело) и Луи Лорти (пиано).

4.18 часа – Михаил Глинка (1804-1857), увертюра към „Руслан и Людмила“. Изпълнява Оркестърът на Румънското национално радио с диригент Кристиан Мачелару.

4.24 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Спомен от Флоренция, оп. 70. Изпълняват Вадим Репин (цигулка), Байба Скриде (цигулка), Андрей Йоница (чело), Виктор Фурнел-Блен (виола), Натали Расин (виола) и Ана Бърдън (чело).



19 февруари

3.00 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Строфа из „Боговете на Гърция“ D. 677.

3.04 часа – Франц Шуберт (1797-1828), текст Йохан Волфганг фон Гьоте. „Ганимед“ D. 544.

3.09 часа – Франц Шуберт (1797-1828), „Memnon“ D. 541.

3.12 часа – Франц Шуберт (1797-1828), „Ифигения“ D. 573.

3.16 часа – Франц Шуберт (1797-1828), „Плачът на Кер(ер)а“ D. 323.

3.32 часа – Франц Шуберт (1797-1828), текст Йохан Волфганг фон Гьоте, „Миньон“ D. 321.

3.37 часа – Франц Шуберт (1797-1828), текст Йохан Волфганг фон Гьоте, „Само който познава копнежа“ D. 877 № 4.

3.40 часа – Франц Шуберт (1797-1828), текст Йохан Волфганг фон Гьоте, „Не ме карай да говоря“ (Heiß mich nicht reden) D. 726.

3.43 часа – Франц Шуберт (1797-1828), текст Йохан Волфганг фон Гьоте, „Нека така да изглеждам“ (So lasst mich scheinen) D. 727 Christiane Karg.

3.48 часа – Франц Шуберт (1797-1828), „Пастирката на полето“ (La pastorella al prato) D. 528.

3.49 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Четири канцони D. 688.

3.58 часа – Франц Шуберт (1797-1828), „Виж, колко те обичам“ (Vedi, quanto adoro) D. 510.

4.03 часа – Франц Шуберт (1797-1828), „Аз съм между вълните насред морето“ (Son fra l'onde in mezzo al mare) D. 78.

4.06 часа – Франц Шуберт (1797-1828), „Песен на един лодкар към синовете на Зевс“ (Lied eines Schiffers an die Dioskuren) D. 360.

Кристиане Карг (сопран) и Геролд Хубер (пиано).

4.09 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Пет германски танца със седем триа и кода D.90. Изпълняват Загребските солисти.

4.24 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Вариация върху валс от Диабели D.718. Ипълнява Андреас Щайер (пиано).

4.27 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Симфония № 2 в си бемол мажор D.125. Изпълнява Симфоничният оркестър на Ставангер с диригент Стафан Ларсон.



20 февруари

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Концерт за пиано и оркестър № 3 в до минор, оп.37. Соло пиано – Беатриче Рана.

3.39 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), Етюд № 13 в ла бемол мажор, оп. 25 № 1 „Арфов“. Изпълнява Беатриче Рана (пиано).

3.42 часа – Густав Малер (1860-1911), Симфония № 4 в до мажор. Соло сопран – Екатерина Баканова.

Национален симфоничен оркестър на РАИ с диригент Фабио Луизи.

4.42 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Десет вариации върху „Аз съм шивачът Какаду“ в сол мажор, оп. 121a. Изпълняват Московското трио: Владимир Иванов (цигулка), Михаил Уткин (чело) и Александър Бондурянски (пиано).



21 февруари

3.00 часа – Михаил Глинка (1804-1857), увертюра към „Руслан и Людмила“.

3.07 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Концерт за цигулка и оркестър в ре мажор, оп. 35. Соло цигулка – Нин Фън.

3.43 часа – Жан Сибелиус (1865-1957), „Тапиола“, оп. 112 (1926).

4.02 часа – Жан Сибелиус (1865-1957), Симфония № 7 в до мажор, оп. 105.

Филхамония на Хангчжоу с диригент Око Каму.

4.25 часа – Вяйньо Райтио (1891-1945), „Лебедите“ (Joutsenet), оп. 15 (1919). Изпълнява Симфоничният оркестър на Финландското радио с диригент Око Каму.

4.33 часа – Ерки Салменхаара (1941-2002), Концерт за две цигулки и оркестър (1980). Изпълняват Пяйвит Раямяки (цигулка), Маарит Раямяки (цигулка) и Симфоничният оркестър на Финландското радио с диригент Юхáни Ламинмяки.

4.51 часа – Робърт Уайт (ок.1538-1574), „Исусе, който си светлина и ден“ (Christe qui lux es et dies); Джеймс МакМилан (р.1959), „Молитва на дете“ (A Child's Prayer). Изпълнява ансамбъл „Габриели консорт“ с ръководител Пол МакКрийш.



22 февруари

3.00 часа – Ектор Берлиоз (1803-1869), „Детството на Исус“ (L'Enfance du Christ), оп. 25. Изпълняват Стефани д'Устрак (мецосопран), Бернар Рихтер (тенор), Едуин Кросли-Мърсър (баритон), Николá Тестé (басбаритон), Хорът на Радио Франс с хормайстор Мария Форстрьом и Националният оркестър на Франция Orchestre National de France, с диригент Еманюел Кривин.

4.33 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Концерт за чело и оркестър в до мажор H.7b.1. Изпълнява Стивън Исерлис (чело) с Камерния оркестър на Нидерландското радио. Диригент – Жан Фурне.



23 февруари

3.00 часа – Саули Зиновиев (р. 1988), Люлчина песен.

3.13 часа – Густав Малер (1860-1911), Симфония № 1 „Титанът“.

Филхармония на Осло с диригент Клаус Мякеля.

4.09 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Кратка меса за Св. Йоан Божи (Missa Brevis Sancti Joannis de Deo) Hob XXII:7, „Малка органова меса“. Изпълняват Хенриет Шеленберг (сопран), Ванкувърският камерен хор и Ванкувърският ркестърът на Си Би Си с диригент Джон Уошбърн.

4.26 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Симфония № 41 в до мажор K551 „Юпитер“. Изпълнява Фрайбургският бароов оркестърс диригент Рене Якобс.



24 февруари

3.00 часа – Юсте Янулите (р. 1982), Акварел.

3.09 часа – Феликс Менделсон (1809-1847), „Тогава той заповяда на своите ангели“ (Denn er hat seinen Engeln befohlen).

3.12 часа – Феликс Менделсон (1809-1847), Оплаквателна песен (Trauergesang), оп. 116.

3.17 часа – Макс Регер (1873-1916), из „Осем духовни песни“, оп. 138.

3.23 часа – Феликс Менделсон (1809-1847), „Съди ме Боже“ (псалм 42) из Три псалма (Richte mich, Gott (Psalm 43)), оп. 78.

3.28 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), „Празнични и паметни мисли“ (Fest- und Gedenksprüche), оп. 109.

3.39 часа – Брониус Кутавичус (р. 1932), „Пеещият рак“ (Giedantis vezys).

3.44 часа – Вацловас Аугустинас (р. 1959), „Тихо, тихо“ (Tykus tykus).

3.49 часа – Онуте Нарбутайте (р. 1956), „Лято“ (Vasara).

3.52 часа – Ромуалдас Гражинис ( р. 1962), Сутартина.

3.59 часа – Вацловас Аугустинас (р. 1959), „Тацуващата невеста“ (Trepute martela).

Хор на Шведското радио с диригент Гиедре Шлеките.

4.03 часа – Франц Бервал (1796-1868), Септет в си бемол мажор (1828). Изпълняват Никлас Андершон (кларенит), Хенрик Бликст (фагот), Ханс Ларшон (валдхорна), Яница Густафшон (цигулка), Хокан Улшон (виола), Ян-Ерик Густафшон (чело), Мария Юханшон (контрабас).

4.27 часа – Карл Нилсен (1865-1931), Симфония № 2 оп. 16, „Четирите темперамента“. Изпълнява Филхармонията на Берген с диригент Ингар Бербю.



25 февруари

3.00 часа – Александър Скрябин (1871-1915), Сън (Rêverie), оп. 24.

3.06 часа – Александър Скрябин (1871-1915), Концерт за пиано и оркестър във фа диез минор, оп. 20. Соло пиано – Константин Лифшиц.

3.34 часа – Александър Скрябин (1871-1915), Симфония № 3 в до минор, оп. 43 „Божествена поема“.

Естонски национален симфоничен оркестър с диригент Александър Ведерников.

4.22 часа – Кшищоф Пендерецки (1933-2020), „Тебе, Господи“ (Te Deum) за соло гласове, хор и оркестър. Изпълняват Ивона Хоса (сопран), Ана Лубанска (мецосопран), Рафал Бартмински (тенор), Томас Бауер (баритон), Краковският филхармоничен хор и Националният симфоничен оркестър на Полското радио с диригент Кшищоф Пендерецки.



26 февруари

3.00 часа – Кая Саариахо (р. 1952), „На теб, който си далече“ (Vers toi qui es si loin). Изпълнява Молин Бруман със Симфоничния оркестър на Шведското радио.

3.09 часа – Волфганг Авадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за пиано и оркестър № 21 в до мажор K467. Изпълнява Лейф Уве Анснес (пиано) със Симфоничния оркестър на Шведското радио.

3.37 часа – Томас Адес (р. 1971), Три етюда от Купрен. Изпълнява Симфоничният оркестър на Шведското радио с водач Молин Бруман.

3.52 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за пиано и оркестър № 24 в до минор K491. Изпълнява Лейф Уве Анснес (пиано) със Симфоничния оркестър на Шведското радио.

4.23 часа – Лаура Валбор Аулин (1860-1928), Струнен квартет във фа мажор (1884). Изпълнява струнен квартет „Толе“.

4.49 часа – Хюго Алфвейн (1872-1960), „Лодка с цветя“ (En bat med blommor), оп. 44. Изпълнява Петер Матей (баритон) със Симфоничния оркестър на Шведското радио с диригент Манфред Хонек.



27 февруари

3.00 часа – Ленард Бърнстайн (1918-1990), Серенада. Соло цигулка – Байба Скриде.

3.32 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Симфония № 4 в до минор, оп. 43.

Бостънски симфоничен оркестър с диригент Андрис Нелсонс.

4.37 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Соната за чело и пиано в е минор, оп. 40. Изпълняват Арто Норас (cello) и Константин Богино (пиано).



28 февруари

3.00 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), аранжимент Доналд Хънсбъргър, Фантазия и фуга в до минор BWV 537. Изпълнява Рижкият професионален духов оркестър.

3.10 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Фуга № 2 „С нежни гласове“ (Mit sanften Stimmen) из Шест фуги върху B-A-C-H Op 60. Изпълнява Илзе Рейне (орган).

3.18 часа – Роберт Шуман (1810-1856), „Мечтание“ из „Детски сцени“, оп. 15. Изпълнява Айгарс Рауманис (саксофон).

3.23 часа – Франц Шуберт (1797-1828), аранжимент Болеславс Волякс, Алегрето грациозо, аранжимент за саксофон и духов оркестър. Изпълняват Айгарс Рауманис (саксофон) и Рижкият професионален духов оркестър с диригент Айнарс Рубикис.

3.27 часа – Роберт Шуман (1810-1856), „Оживено“ из „Четири скици“, оп. 58: № 3. изпълнява Илзе Рейне (орган).

3.34 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), аранжимент Алфред Рийд, „Исусе, радост за човешкия копнеж“, кантата BWV 147. Изпълнява Рижкият професионален духов оркестър с диригент Айнарс Рубикис.

3.39 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Фантазия в сол мажор BWV 572. Изпълнява Илзе Рейне (орган).

3.49 часа – Франц Шуберт (1797-1828), аранжимент Болеславс Волякс, Симфония № 8 D 759 „Недовършена“. Изпълнява Рижкият професионален духов оркестър с диригент Айнарс Рубикис.

4.20 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Симфония № 2 в до мажор, оп. 61. Изпълнява Будапещенският симфоничен оркестър с диригент Тамаш Вашари.