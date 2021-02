И преди новия си албум Ед Шийран гледа за заглавие в елката

Ед Шийран намекна, че ще пусне нов албум тази година, съобщи Контактмюзик.

Певецът отбеляза тридесетия си рожден ден и сподели в "Инстаграм" творческите си намерения за 2021 г.

Авторът на хита "Castle on the Hill" съобщи, че смята да пусне "четвърто издание в поредицата", което се тълкува като ново издание в серията вдъхновени от математиката заглавия на албумите му "Plus", "Multiply" и "Divide".

Запознати смятат, че новият албум на Шийран ще следва същата схема и ще бъде наречен "Minus" или "Subtract".

През декември излезе сингъла му "Afterglow".