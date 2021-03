В срещата в „Джаз клуб“ звучи композицията на пианиста Хърби Хенкок „Джесика“, посветена на неговата дъщеря. Записът е от 1977 година с изпълнение на знаменития квинтет „V.S.O.P.“: Хърби Хенкок – пиано, Фреди Хъбърд – тромпет, Уейн Шортър – саксофон, Рон Картър – контрабас, Тони Уилиамс – барабани. Оригиналната, първа версия на „Джесика“ можем да се намери в албума „Fat Albert Rotunda“. Грамофонната плоча е от 1969 година и съдържа музика за телевизионна продукция, която след време прераства в постоянно детско телевизионно шоу.

Там, сред композициите на Хенкок е разположена и пиесата „Разкажи ми приказка за лека нощ“, „Tell Me A Bedtime Story“ – важна, повлияла на мнозина музиканти творба на пианиста. Близо 10 години по-късно Куинси Джонс прави свой прочит на „Tell Me A Bedtime Story“ и с нов аранжимент включва пиесата в албума си „Sounds...and Stuff Like That!!“ (с две удивителни накрая).



В звукозаписа на „Tell Me A Bedtime Story“ участва и авторът Хенкок като изпълнител на електрическо пиано Fender Rhodes. И тук идва ред на аранжорско-продуцентската находка на Куинси Джонс: той записва в студиото Хърби Хенкок, като го оставя дълго време да свири на електрическото пиано и да импровизира върху собствената си тема, но когато слушаме крайния резултат в албума, след първите няколко такта в записа се чува изненадата: върху соло импровизациите на Хенкок се появява цигулков ансамбъл! Пиано партията в дясната ръка на Хърби изчезва, а на нейно място започват да звучат цигулки. Какво се е случило? След като е записана, импровизацията на Хърби Хенкок е била впоследствие нотирана. Куинси Джонс смесва соло пианото на Хенкок със струнен ансамбъл. Цигулкова група, която се чува в „Tell Me A Bedtime Story“ е съставена от един (!) изпълнител: Хари Лукофски. Той изсвирва на цигулка цялото соло на Хенкок, или по-точно – мелодичната линия в дясната ръка на пианиста. Хари Лукофски свири тази партия последователно 15 пъти, като всичко това е записано на отделни писти на студийния магнетофон. Накрая Куинси Джонс и тонрежисьорът Брус Суедийн (Bruce Swedien) ловко смесват тези 15 цигулкови сола, за да приличат на струнен ансамбъл…

„Tell Me A Bedtime Story“ – фантастична приказка за лека нощ, която може да чуете на 4 март от 23 часа.