Реми между Спортист и Пирин, победа за Локо Сф във Втора лига

В мачове от челото на втория ни ешелон отборите на Спортист (Своге) и Пирин завършиха наравно 1:1, а Локомотив (Сф) победи гостуващия Добруджа с 4:1.

Резултати от 23-ия кръг на Втора лига:



Спортист (Своге) - Пирин (Благоевград) - 1:1

Локомотив (Горна Оряховица) - Кариана (Ерден) - 3:0 служебно

Локомотив (София) - Добруджа (Добрич) - 4:1

Созопол - Струмска слава (Радомир) - 2:0

Янтра (Габрово) - Хебър (Пазарджик) - 1:0



в понеделник:

Миньор (Перник) - Септември (София)

Нефтохимик (Бургас) - Литекс (Ловеч)



Временно класиране:

1. Пирин (Благоевград) 21 14 4 3 42:18 46 точки

2. Локомотив 1929 (София) 21 14 3 4 44:17 45

3. Спортист (Своге) 21 12 3 6 35:26 39

4. Лудогорец-2 (Разград) 20 10 5 5 41:25 35

5. Хебър 1918 (Пазарджик) 19 9 5 5 32:19 32

6. Кариана 21 9 4 8 29:32 31*

7. ОФК Созопол 20 8 6 6 26:22 30

8. Септември (София) 19 8 4 7 27:24 28

9. Септември (Симитли) 19 8 1 10 23:26 25

10. Литекс Ловеч 20 6 7 7 23:23 25

11. Добруджа 1919 (Добрич) 21 6 6 9 24:32 24

12. Миньор (Перник) 20 7 3 10 18:29 24

13. Струмска слава (Радомир) 20 6 5 9 21:29 23

14. Локомотив (Г. Оряховица) 21 4 7 10 19:28 19

15. Янтра 2019 (Габрово) 19 4 3 12 15:31 15

16. Нефтохимик 1962 (Бургас) 20 1 4 15 11:49 7



* Кариана (Ерден) е изваден от групата с решение на СТК на БФС след официално заявление от клуба.

