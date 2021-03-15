Програма на Еврокласик ноктюрно от 16 до 31 март 2021 година

16 март

3.00 часа – Рихард Щраус (1864-1949), Симфонична поема „Дон Жуан“, оп. 20.

3.18 часа – Рихард Щраус (1964-1949), Симфонична поема „Смърт и просветление“, оп. 24.

3.42 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония № 7 в Ла мажор, оп. 92.

Изпълнява Берлинската филхармония с диригент Кирил Петренко.

4.20 часа – Фредерик Шопен (1810-1849), Полонез във фа диез минор, оп. 44.

Изпълнява Ерик Шулер (пиано).

4.31 часа – Рихард Щраус (1864-1949), Соната за цигулка и пиано в Ми бемол мажор, оп. 18.

Изпълняват Баиба Скриде (цигулка), Лаума Скриде (пиано).



17 март

3.00 часа – Рихард Щраус (1864-1949), Метаморфози.

3.30 часа – Морис Равел (1875-1947), балет „Майка ми гъската“.

Изпълняват NDR Елбфилхармоничен оркестър с диригент Еса-Пека Салонен.

4.00 часа – Рихард Щраус (1864-1949), Алпийска симфония, оп. 64.

Изпълнява Варшавският филхармоничен оркестър с диригент Антони Вит.

4.53 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Анданте в До мажор К 315.

Изпълняват Анита Сабо (флейта), Унгарският национален филхармоничен оркестър. Диригент Золтан Кочиш.



18 март

3.00 часа – Алфред Шнитке (1934-1998), Концерт за цигулка № 4.

Изпълняват Гидон Кремер (цигулка), Симфоничният оркестър на Полското национално радио в Катовице. Диригент Анджей Борейко.

3.35 часа – Густав Малер (1860-1911), Симфония № 4.

Изпълнява Симфоничният оркестър на Полското национално радио в Катовице. Диригент Анджей Борейко.

4.29 часа – Антонин Дворжак (1814-1904), Трио в ми минор, оп. 90 „Думки“.

Изпълнява трио „Григ“.



19 март

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 10 в Сол мажор, оп. 14 № 2.

3.17 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 15 в Ре мажор, оп. 28 „Пасторална.

3.45 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 16 в Сол мажор, оп. 31 № 1.

Изпълнява Луис Лортие (пиано).

4.10 часа – Рихард Щраус (1864-1949), Симфонична поема „Дон Жуан“, оп. 20.

Изпълнява Оркестърът на Консерваторията на Квебек с диригент Рафи Арменян.

4.26 часа – Астор Пиацола (1921-1992), Голямо танго.

Изпълнява ансамбъл Музика камерата, Монреал.

4.37 часа – Берджих Сметана (1824-1884), „Вълтава“ из цикъла „Моята родина“.

Изпълнява Оркестъра на Консерваторията на Квебек с диригент Рафи Арменян.

4.50 часа Жорж Бизе (1838-1875), „Кармен“ – Дует на Кармен и Дон Хозе „Parle-moi de ma mere” из 1-во действие на операта.

Изпълняват Лайн Фортин (сопран) и Ричард Маргисън (тенор), Симфоничният оркестър на Квебек с диригент Саймън Стрийтфийлд.



20 март

3.00 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Елегично трио № 1 в сол минор.

3.15 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Клавирно трио № 2 в ми минор, оп. 67.

3.42 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Клавирно трио в ла минор, оп. 50.

Изпълняват Лили Майски (пиано), Саша Майски (цигулка), Миша Майски (чело).

4.27 часа – Жан Сибелиус (1865-1957), Симфония № 5 в Ми бемол мажор, оп. 82.

Изпълнява Симфоничният оркестър на БиБиСи Уелс с диригент Томас Сьондергор.



21 март

3.00 часа – Берджих Сметана (1824-1884), Увертюра към операта „Продадена невеста“.

Изпълнява Германски симфоничен оркестър с диригент Якуб Хруша.

3.08 часа – Бохуслав Мартину (1890-1959), Концерт за чело № 1 в Ре мажор.

Изпълнява Томас Ямник (чело), Германския симфоничен оркестър с диригент Якуб Хруша.

3.37 часа – Антонин Дворжак (1841-1904), Ларго из Симфония № 9 в ми минор. Аранжимент за чело Томаш Ямник.

3.41 часа – Антонин Дворжак (1841-1904), Симфония № 3 в Ми бемол мажор, оп. 10

Изпълнява Германски симфоничен оркестър с диригент Якуб Хруша.

4.16 часа – Йозеф Сук (1874-1935), Сюита към пиесата на чешкия поет, писател и драматург Юлиус Зейер „Радуз и Махулена“, оп. 16.

Изпълнява Чешки филхармоничен оркестър с диригент Вацлав Сметачек.

4.45 часа – Ян Цикер (1911-1989), Вариации върху словашка народна песен.

Изпълнява Симфоничният оркестър на Словашкото радио с диригент Петер Вронски.



22 март

3.00 часа – Антонио Вивалди (1678-1741), Симфония в Сол мажор, RV.149 „Хорът на музите“.

3.07 часа – Антонио Вивалди (1678-1741), Концерт за цигулка в Си бемол мажор, RV 383a, оп. 4 № 1.

3.16 часа – Антонио Вивалди (1678-1741), Концерт за цигулка в ми минор, RV 279, оп. 4 № 2.

3.26 часа – Антонио Вивалди (1678-1741), Концерт за цигулка в ла минор, RV 357, оп. 4 № 4.

Солист Фабио Бионди (цигулка).

3.34 часа – Антонио Вивалди (1678-1741), Симфония към „Херкулес на Термодон“, RV 710.

3.40 часа – Антонио Вивалди (1678-1741), Концерт за цигулка във Фа мажор, RV 284, оп. 4 № 9.

3.47 часа – Антонио Вивалди (1678-1741), Концерт за цигулка в Ре мажор, RV 204, оп. 4 №11.

3.54 часа – Антинио Вивалди (1678-1741), Концерт за цигулка във Фа мажор, RV 291.

Солист Фабио Бионди (цигулка).

4.03 часа – Йохан Пахелбел (1653-1706), канон в Ре мажор.

Изпълнява бароков оркестър „Еуропа галанте“ с диригент Фабио Бионди.

4.08 часа – Джовани Перлуиджи да Палестрина (c.1525-1594), Меса за Папа Марчело, аранжимент за двоен хор от Франческо Сориано.

Изпълняват БиБиСи Сингърс с диригент Бо Холтен.

4.35 часа – Оторино Респиги (1879-1936), Четири симфонични импресии „Църковни витражи“.

Изпълнява Оркестър на Лондон от Канада с диригент Ури Майер.



23 март

3.00 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за пиано № 27 в Си бемол мажор, K.595.

Изпълнява Ричард Гууд (пиано), Симфоничният оркестър на Берлинското радио, диригент Владимир Юровски.

3.30 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Сарабанда из Партита № 1 в Си бемол мажор, BWV.825.

Изпълнява Ричард Гууд.

3.34 часа – Антон Брукнер (1824-1896), Симфония № 5 в Си бемол мажор, WAB 105.

Изпълнява Симфоничният оркестър на Берлинското радио с диригент Владимир Юровски.

4.53 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Мотет „Хвалете Господа всички народи“ BWV.230.

Изпълняват Камерен хор и Бароков оркестър „Тафелмузик“ с диригент Айварс Тауринш.



24 март

3.00 часа – Каролайн Шоу (1982-), Антракт за струнни.

3.13 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за кларинет в Ла мажор, K. 622.

Солист Пиер Оньо (кларинет).

3.41 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Симфония № 40 в сол минор, K. 550.

Изпълнява Филхармонията на Осло с диригент Клаус Мякеля

4.14 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Сарабанда из сюита за чело в До мажор, BWV.1009. Изпълнява Миклош Перени.

4.18 часа – Антонин Леман (1808-1878), меса за солисти, хор, оркестър и орган № 1 в ре минор.

Изпълняват Ленка Шкорничкова (сопран), Олга Кодешова (алт), Дамиано Бинети (тенор), Иля Прокоп (бас), Радек Рейсек (орган), Чешки радиохор, Пилзенски радио оркестър. Диригент Йозеф Херкъл.



25 март

3.00 часа – Фредерик Шопен (1810-1849), Концерт за пиано № 1 в ми минор, оп. 11. Солист Тома Попович (пиано).

3.41 часа – Морис Равел (1875-1937), Алборада дел грасиосо из клавирния цикъл „Огледала“. Изпълнява Тома Попович.

3.48 часа – Антонин Дворжак (1841-1904), Концертна увертюра „В царството на природата“, оп. 91.

4.03 часа - Антонин Дворжак (1841-1904), Симфонична поема „Златният чекрък“, оп. 91.

Изпълнява Националният оркестър на Румънското радио с диригент Андрей Фехер.

4.31 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Струнен квартет в Ла мажор, оп. 41 3.

Изпълнява квартет „Вертаво“: Берит Вярнес Кардас (цигулка), Йойвор Воле (цигулка), Хенинге Ботнес Ландос (виола) и Бьорг Вярнес (чело).



26 март

3.00 часа – Рихард Щраус (1864-1949), „Буржоата благородник“, оп. 60, сюита към пиесата на Молиер.

Изпълняват Сяотанг Тан (пиано), Филхармонията на Шанхай, диригент Чжан Йи.

3.37 часа – Антон Брукнер (1824-1896), Симфония 3 2 в до минор.

Изпълнява Филхармонията на Шанхай, диригент Чжан Йи.

4.31 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнно трио в Сол мажор, оп. 9 № 1.

Изпълнява трио АнПаПие.



27 март

3.00 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 104 в Ре мажор, Hob. I:104, „Лондонска“.

3.29 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Симфония № 2 в Ре мажор, оп. 73.

Изпълнява Симфоничният оркестър на Финландското радио, диригент Херберт Бломстед.

4.15 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Струнен квартет в ре минор K.421.

Изпълнява квартет Артемис: Наталия Пришчепенко (цигулка), Хайме Мюлер (цигулка), Фолкер Якобсен (виола), Екарт Рунге (чело).

4.47 часа – Дитрих Букстехуде (1637-1707), „И каквото и да вършите, словом или делом“, Bux WV 4.

Изпълняват Клаус Мертенс (бас), Амстердамски бароков оркестър, Амстердамски бароков хор, диригент Тон Коопман.



28 март

3.00 часа Клод Дебюси (1862-1918), Соната за чело в ре минор, L. 135.

3.13 часа – Джордже Енеску (1881-1955), Соната за чело № 2 в До мажор, оп. 26 № 2.

Изпълняват Корнелиус Зирбо (чело), Габриел Джицан (пиано).

3.45 часа – Георг Фридрих Хендел (1685-1759), Кончерто гросо в Ре мажор, оп. 6 № 5. Изпълнява Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ с диригент Пламен Джуров.



29 март

3.00 часа – Феликс Менделсон (1809-1847), Струнен квартет №6 във фа минор, оп. 80.

3.27 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Струнен квартет № 8 в до минор, оп. 110.

Изпълнява квартет „Давид Ойстрах“.

3.48 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Клавирен квинтет в Ми бемол мажор, оп. 44.

Изпълнява квартет „Давид Ойстрах“, Елисо Вирсаладзе (пиано)

4.17 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Симфония № 1 в Си бемол мажор, оп. 38, „Пролетна“.

Изпълнява Симфоничният оркестър на Унгарското радио с диригент Тамаш Вашари.

4.48 часа – Георг Фридрих Хендел (1685-1759), Соната в до минор за блокфлейта, цигулка и континуо, HWV 386a.

Изпълнява бароков ансамбъл Музика Алта Рипа.



30 март

3.00 часа – Густав Холст (1874-1934), балет „Перфектната глупачка“, оп. 39.

Изпълнява Филхармония Арговия, диригент Дъглас Босток.

3.13 часа – Бенджамин Бритън (1913-1976), Концерт за пиано, оп. 13.

Солист Оливер Шнидер (пиано).

3.50 часа – Фредерик Делиус (1862-1934), фантазия за оркестър „В лятна градина“.

4.06 часа – Едуард Елгар (1857-1934), Соната за орган. Аранжимен Гордън Якоб.

Изпълнява Филхармония Арговия, диригент Дъглас Босток.

4.32 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 99, H.1.99 в Ми бемол мажор.

Изпълнява Националният оркестър на БиБиСи в Уелс, диригент Джеймс Кларк.



31 март

3.00 часа – Антонио Лоти (1667-1740), Круцификсус за 8 гласа.

3.04 часа – Орацио Беневоли (1605-1672), меса „In angustia pestilentiae“.

3.36 часа – Доменико Скарлати (1685-1757), Стабат матер

Изпълняват Хор на Западногерманското радио, Хартвиг Грот (виолоне), Родерик Шоу (орган), диригент Николас Финк.

4.01 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Прелюд и фуга в до минор, BWV 546. Изпълнява Лео фан Дузелар.

4.15 часа – Антонио Росети (c.1750-1792), Концерт за корна в ре минор.

Изпълнява Радек Баборак (корна), Пражки камерен оркестър, диригент Антонин Храдил.

4.36 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Квинтет в Ми бемол мажор K.452 за пиано, обой, кларинет, фагот и корна.

Изпълняват Лейф Уве Анснес (пиано), Албрехт Майер (обой), Кари Криику (кларинет), Пер Ханисдал (фагот), Джонатан Уилямс (корна).

