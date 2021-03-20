Хебър едва изтръгна победата срещу Септември (Симитли)

В мач от 24-ия кръг на Втора лига домакинът Хебър се добра до успеха с 3:2 срещу Септември (Симитли) след победен гол дълбоко в добавеното време на Тодор Чаворски.

В друга среща от съботната програма Добруджа и Миньор не успяха да си вкарат гол - 0:0.

Първенство на България, срещи от 24-ия кръг на Втора лига:

Хебър (Пазарджик) - Септември (Симитли) - 3:2 (1:0)

Добруджа (Добрич) - Миньор (Перник) - 0:0

Кариана (Ерден) - Нефтохимик - 0:3 служебно



от петък:

Литекс (Ловеч) - Локомотив (София) - 1:1

Септември (София) - Янтра (Габрово) - 5:0

Струмска слава (Радомир) - Лудогорец-2 - 0:0



понеделник:

Пирин (Благоевград) - Локомотив (Горна Оряховица)



Созопол и Янтра 2019 (Габрово) почиват



Класиране:

1 Локомотив 1929 (София) 22 14 4 4 45-18 46

2 Пирин (Благоевград) 21 14 4 3 42-18 46

3 Спортист (Своге) 21 12 3 6 35-26 39

4 Лудогорец-2 (Разград) 21 10 6 5 41-25 36

5 Хебър 1918 (Пазарджик) 20 10 5 5 35-21 35

6 Септември (София) 20 9 4 7 32-24 31

7 Кариана 22 9 4 9 29-35 31

8 ОФК Созопол 20 8 6 6 26-22 30

9 Литекс Ловеч 22 6 9 7 24-24 27

10 Септември (Симитли) 20 8 1 11 25-29 25

11 Добруджа 1919 (Добрич) 22 6 7 9 24-32 25

12 Миньор (Перник) 21 7 4 10 18-29 25

13 Струмска слава (Радомир) 21 6 6 9 21-29 24

14 Локомотив (Г. Оряховица) 21 4 7 10 19-28 19

15 Янтра 2019 (Габрово) 20 4 3 13 15-36 15

16 Нефтохимик 1962 (Бургас) 22 2 5 15 14-49 11

