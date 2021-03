Раг'н Боун Ман пуска втория си студиен албум „Life By Misadventure“ на 7 май

Певецът Раг'н Боун Ман (Rag'n'Bone Man) издаде сингъла "Fall In Love Again", който е много личен, съобщи Контакмюзик. С него 36-годишният певец дава на феновете си представа какво да очакват от втория му студиен албум „Life By Misadventure“.

"Fall In Love Again" е за "саботирането на собствената връзка от страх да не се ангажираш". Текстът е на Раг'н Боун Ман, а музиката - на Бен Джаксън-Кук.

Продуцент на новия албум е носителят на награда "Грами" Майк Елизондо. Той разкрива "огромната топлина и истински емоции на певеца с всеки дъх".

Песните са записани като изпълнения на живо, за да бъде подчертана емоционалността.

Водещият сингъл „All You Ever Wanted“ беше издаден на 29 януари.

Албумът "Life By Misadventure" ще излезе в продажба на 7 май след няколкоседмично закъснение.

Раг'н Боун Ман е обявил турне във Великобритания в подкрепа на новия си албум с начална дата 17 октомври в родния му град Брайтън.

Първият албум „Human“ на Раг'н Боун Ман излезе през 2017 г. и получи много ласкави отзиви от критиката.