Разнообразен вот за сънародниците ни в Босилеград и в Цариброд

Сънародниците ни в Босилеград и в Цариброд показват разнообразен вот, сочат резултатите от гласуването там. В Босилеград най-много гласове печели ВМРО, в Цариброд - ГЕРБ-СДС.

В Босилеград са гласували 156 с българско гражданство, за ВМРО са подадени 33 гласа, ГЕРБ-СДС имат 24 гласа. Интересното е, че "Има такъв народ", "Демократична България" и БСП са с по 11 гласа.

В Цариброд са гласували 289 избиратели, ГЕРБ-СДС получават 110 гласа.

Гласуването в Босилеград стана в културно-информационния център. Директорът на центъра Иван Николов посочи, че са гласували около половината, които имат българско гражданство.