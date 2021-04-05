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Разнообразен вот за сънародниците ни в Босилеград и в Цариброд

Гласуване в Цариброд
Снимка: glaspress.rs

Сънародниците ни в Босилеград и в Цариброд показват разнообразен вот, сочат резултатите от гласуването там. В Босилеград най-много гласове печели ВМРО, в Цариброд - ГЕРБ-СДС.

В Босилеград са гласували 156 с българско гражданство, за ВМРО са подадени 33 гласа, ГЕРБ-СДС имат 24 гласа. Интересното е, че "Има такъв народ", "Демократична България" и БСП са с по 11 гласа.

В Цариброд са гласували 289 избиратели,  ГЕРБ-СДС получават 110 гласа.

Гласуването  в Босилеград  стана в културно-информационния център. Директорът на центъра Иван Николов посочи, че са гласували около половината, които имат българско гражданство.
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Програма Хоризонт От деня    Босилеград парламентарни избори 2021 г. Северна Македония Цариброд
ГЕРБ-СДС - 26.11%
Има такъв народ - 17.76%
БСП и коалиция - 14.98%
ДПС - 10.28%
Демократична България - 9.56%
Изправи се! Мутри, вън! - 4.76%
ВМРО - 3.66%
Данни на ЦИК към 22:30 ч.
при обработени 96.35% протоколи
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