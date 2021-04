На живо с Ерел Бесон и Гарбарек трио с Кийт Джарет

Както ви обещахме вчера в краткото представяне на Франко Амбросети, днес започваме с току-що излезлия му албум "Lost Within You". От него слушаме известната ни от "Kind of Blue" на Майлз Дейвис "Flamenco Sketches", следвана от пиесата на Хорас Силвър "Рeace".

Преди десетина години за пръв път ви представихме откритието ни от фестивала "Джаз под ябълковите дървета", френската тромпетистка и композиторка Ерел Бесон . Слушаме я да представя на живо в студиото на френското обществено радио FIP откъси от последния си албум, " Try".







Нощта е млада! Финалът също е с концертен запис от студио на друго европейско обществено радио, NDR, Хамбург, 1974, триото на Ян Гарбарек с гост Кийт Джарет (известни също като "Европейският квартет на Кийт Джарет") и "The Windup".