Радослав Росенов ни носи втори медал от световното

Радослав Росенов гарантира на България втори медал от световното първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години, което се провежда в полския град Келце. В мач от четвъртфиналите в категория до 60 килограма Росенов победи турчина Керем Йозмен с пълно съдийско единодушие от 5:0 (30:27, 29:28, 29:28, 30:27, 29:28) гласа.



С победата Росенов се класира на полуфиналите, което му носи поне бронзов меда. Срещу Йозмен българинът имаше огромно игрово превъзходство и това убеди съдиите да му присъдят успеха.



Росенов ще се бие във вторник за място на финала, а негов съперник ще бъде японецът Рейто Цуцуми, който победи също с 5:0 кубинеца Хадиер Ерера Монтеро.



