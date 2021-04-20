РИМ-Търговище обяви ученически конкурс за рисунки и исторически презентации

Регионалният исторически музей в Търговище организира ученически конкурс на тема „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира!“.

Поводът е 145-годишнина от обявяване на Априлското въстание и гибелта на родения в Търговище знаменосец на Ботевата чета Никола Симов-Куруто.

Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи - първи-седми клас: участие с рисунка, без ограничение в техниката или изработване на постер, и група от 8 до 12 клас, участие с историческа презентация.

Най-добрите рисунки, постери и презентации ще бъдат обявени на втори юни от 17,30 часа в къщата-музей „Никола Симов-Куруто“.

Ще бъде отличено и училището с най-много представители в конкурса.