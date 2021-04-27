Резултати от двубоите в НБА

Резултати от двубоите в Националната баскетболна лига на САЩ и Канада.

Вашингтон Уизардс - Сан Антонио Спърс 143:146



Детройт Пистънс – Атланта Хоукс 100:86

Орландо Меджик – Лос Анджелис Лейкърс 103:114

Филаделфия 76-ърс – Оклахома Сити Тъндър 121:90

Ню Йорк Никс – Финикс Сънс 110:118

Торонто Раптърс – Кливланд Кавалиърс 112:96

Маями Хийт – Чикаго Булс 102:110

Минесота Тимбъруулвс – Юта Джаз 105:104

Ню Орлиънс Пеликанс – Лос Анджелис Клипърс 120:103

Денвър Нъгетс – Мемфис Гризлис 120:96

Сакраменто Кингс – Далас Маверикс 113:106.