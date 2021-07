Испания очаква 45° C през уикенда

Гореща вълна през уикенда в Испания с температури до 45 градуса по Целзии

Обявяване : В Испания този уикенд се очаква нова гореща вълна, която ще доведе до 45 - градусови жеги в южната част на страната. Температурите ще варират между 5ºC и 10ºC над нормалните за това време на годината и се очаква да са най-горещите дни през лятото..

Постепенното покачване на температурите, започнало още в четвъртък ще продължи до неделя.

Горещият вятър от Северна Африка ще засипе с пясък южната част на страната. В събота най-високи температури се очакват в долината на Гуадиана , с 42° C , а оранжево ниво на риск се очаква в Андалусия и Кастилия-Ла Манча. В неделя 45° ще бъде в Източна Андалусия, а интензивните жеги ще достигнат и до Канарския архипелаг, където 40° C се очаква да е на остров Гран Канария . Дори в ранните сутрешни часове няма да бъде под 25° C градуса.

Министерството на здравеопазването препоръчва уязвимите групи от населението да си останат по домовете.

Според говорителя на Държавната метеорологична агенция (AEMET) Рубен дел Кампо едва в понеделник следващата седмица е възможно да има забележим спад на температурите, а във вторник, рязкото понижение се очаква да бъде усетено на територията на цялата страна.