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Ивайло Стоянов ще ръководи мача за Суперкупата

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Ивайло Стоянов ще бъде главен съдия на мача за Суперкупата на България между ЦСКА София и Лудогорец, реши днес Съдийската комисия към БФС. Двубоят, с който ще бъде дадено начало на новия футболен сезон в България, ще се играе в събота, 17 юли, от 20:30 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Асистенти на Стоянов ще бъдат Иво Колев и Мирослав Иванов, а функциите на четвърти съдия ще изпълнява Никола Попов. Ръководител на ВАР ще бъде Волен Чинков, а негов асистент е Дениз Соколов. СК е назначила Йордан Иванов за съдийски наблюдател.
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