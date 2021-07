Вариации по не-меланхолични теми

"Слънчев джаз+" предварително ви представи едни от протагонистите в това си издание - испанците "Патакс". Но преди тях, от честванията на 80-ата годишнина на Чик Кърия, дал името на предаването в края на март 1993-та, слушаме три знакови негови парчета - "La fiesta" с Боби Макферин, " Spain" с Гонсало Рубалкаба и " Children songs IV" с Хироми. предварително ви представи едни от протагонистите в това си издание - испанците "". Но преди тях, от честванията на 80-ата годишнина на Чик Кърия, дал името на предаването в края на март 1993-та, слушаме три знакови негови парчета - "La fiesta" с Боби Макферин, "





След "Патакс" - " Summertime" и " The Thrill Is Gone" с аржентинското дуо Канде и Пауло от дебютния им албум с продуцента на Мелъди Гардо, Лари Клайн.





Финалът е с темата и деветата и десетата ѝ вариации от едноименния албум на пианиста Брад Мелдау "Variations on a Melancholy Theme".