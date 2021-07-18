57 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 10 701 теста. Положителни са около половин процент от пробите, показват данните в Единния информационен портал.

В 12 области няма новорегистрирани случаи - Велико Търново, Видин, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Перник, Плевен, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол.

Няма починали с Covid-19 през последното денонощие, като излекувани са отчетени 10 души.

В болници се лекуват 741 души, 91 от тях в интензивни отделения.

Поставените ваксини са 2 662.