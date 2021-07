Васил Хаджигрудев в „Заедно след полунощ“

Поводът да поканим един от любимите ни контрабасисти от новата българска джаз вълна в последното издание на „Вавилонската фонотека“ (вторнишкото издание на „Заедно след полунощ“) преди едномесечната лятна ваканция, е минитурнето на триото ХАКО в София, Варна и Пловдив тази седмица (28-29-30 юли). ХАКО (България/Сърбия/Испания) е авангардна джаз формация, в чиято основа са именно басистът Васил Хаджигрудев и барабанистът Лав Ковач, а като трета стихия досега са участвали саксофонистите Енрике Оливер и Лука Игнятович и тромпетистът Хулиан Санчес.

Групата има едноименен албум, издаден от Rizoma Records в Испания през 2016 г. и реализиран точно в този формат – като двойно трио с Енрике Оливер (тенор саксофон) и Хулиан Санчес (тромпет). Ето как е представен албумът в платформата All About Jazz.

Композициите са предимно на контрабасиста Васил Хаджигрудев и барабаниста Лав Ковач. Груув, свободна импровизация и лиричност са предимно настроенията, които триото създава. През 2018 г. ХАКО записаха своя втори албум в столицата на провинция Войводина Нови Сад (Сърбия), в студиото на легендарния Борис Ковач. Този албум – Birth Of The First Male Child – e издаден през 2019 г. от новосадския лейбъл „Хорз“, който беше и в основата на фестивала Hillock Carnaval в Пловдив през същата година. Можете да го чуете тук.

Васил Хаджигрудев, гостът ни тази нощ (27 юли) от 0.30 до 2.00 по програма „Христо Ботев“, е един от най-активните и иновативни музиканти на новата българска джаз сцена. Познаваме го от Space Trio, от Хаджиоркестъра, от дуото с Христина Белева, от проекта „Милчо Левиев Forever“, от вечерите за свободна импровизация „Ден Авангард“, че дори и от някои хардкор групи от близкото минало като Rise Up (където обаче не свири на контрабас). Член е и на международни формации като испанското нойз-джаз трио Jun Trun Gor и сръбско-италианско-българския пост-джаз квартет Zemljani.

Лав Ковач е барабанист и композитор също от световна величина. Син е на Борис Ковач, в чиито New Ritual Quartet / New Ritual Group / New Ritual Ensemble свири от съвсем млад. Освен с ХАКО у нас е гостувал с квартета на баща си (на „Аларма Пънк Джаз“ през 2014 и на Плевенския джаз фестивал през 2017 г.), с инди-дуото Howling Owl и с Majamisty Trio (отново на „Аларма Пънк Джаз“ през 2015 и 2018 г.), със Zemljani, Dragon's Fuel и Lvlji Dani Dima (на Hillock Carnaval през 2019 г.). През 2018 пък с Васил направиха световна премиера (в София и Пловдив) на електро-дуото си „Схимник“.

С това минитурне в София, Варна и Пловдив музикантите от ХАКО се събират за активна концертна дейност за първи след края на пандемията. Турнето ще е дебют в триото за румънския саксофонист Каталин Милеа, също като Лав и Васил възпитаник на Грьонингенската консерватория.

Билети за концерта за откриващото събитие в клуб Singles в София вече има в системата на EpayGo и на касите EasyPay, а в нощното ни предаване с Васил Хаджигрудев си говорим за свободната импровизация и символното дирижиране, за джаз за деца и хардкор-школата, за организирането на концерти на нетипични локации и… за желанието да създаваш нови неща и да достигаш до нови места с музиката си най-вече.