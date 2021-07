Програмата на Еврокласик ноктюрно от 1 до 15 август 2021

1 август

3.00 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Увертюра към операта „Дон Жуан“, K.527.

3.07 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Симфония кончертанте в Ми бемол мажор, K.364. Солисти: Стивън Коупс (цигулка) и Хиоби Сим (виола).

3.39 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Симфония № 38 в Ре мажор, K.504, „Пражка“.

Изпълнява Камерният оркестър на Сейнт Пол.

4.11 часа – Ференц Лист (1811-1886), Реминисценции из операта „Дон Жуан“ от Моцарт. Изпълнява Феручо Бузони (пиано).

4.25 часа – Ференц Лист (1811-1886), Фантазия и фуга на тема BACH, S.529. Изпълнява Ян Симандл (пиано).

4.38 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Бранденбургски концерт № 5 в Ре мажор, BWV 1050. Солисти са Пер Флемстрьом (флейта), Андрю Манзе (цигулка) и Андреас Щайер (клавесин), Камерен оркестър Risor Festival Strings.



2 август

3.00 часа – Луиз Фаренк (1804-1875), Анданте из Трио за флейта, виолончело и пиано в ми минор. Изпълняват Лаура Михелин (флейта), Кристина Винярски (виолончело) и Понтус Карон (пиано).

3.06 часа – Сергей Прокофиев (1891-1953), Соната за флейта в Ре мажор, опус 94. Изпълняват Лаура Михелин (флейта) и Понтус Карон (пиано).

3.28 часа – Ейтор Вила-Лобос (1887-1959), „Реактивна свирка“ (Assobio a Játo) за флейта и виолончело. Изпълняват Лаура Михелин (флейта) и Кристина Винярски (виолончело).

3.38 часа – Клод Дебюси (1862-1918), Соната за виолончело в ре минор. Изпълняват Кристина Винярски (виолончело) и Понтус Карон (пиано).

3.49 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Багатела за пиано в Ми бемол мажор, опус 126 № 3. Изпълнява Понтус Карон (пиано).

3.52 часа – Свен-Ерик Бяк (1919-1994), Соната за флейта. Изпълнява Лаура Михелин (флейта).

4.06 часа – Надя Буланже (1887-1979), из Три пиеси за виолончело и пиано. Изпълняват Кристина Винярски (виолончело) и Понтус Карон (пиано).

4.10 часа – Бохуслав Мартуни (1890-1959), Трио във Фа мажор за флейта, виолончело и пиано. Изпълняват Лаура Михелин (флейта), Кристина Винярски (виолончело) и Понтус Карон (пиано).

4.29 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Симфония № 3 в Ми бемол мажор, опус 79 „Рейнска“. Изпълнява Шотландският симфоничен оркестър на Би Би Си. Диригент Илан Волков.



3 август

3.00 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Симфония № 8 в ре минор, D759 „Недовършена“.

3.23 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Концерт за пиано № 1 в си бемол минор, опус 23. Солист: Марта Аргерич (пиано).

3.57 часа – Витолд Лютославски (1913-1994), Концерт за оркестър

4.26 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Увертюра „Егмонт“, опус 84.

Изпълнява оркестър „Източно-западен диван“ с диригент Даниел Баренбойм.

4.35 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Рондо а капричо в сол мажор, опус 129 в унгарски стил (alla ingharese) за пиано. Изпълнява Павел Колесников (пиано).

4.41 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Трио за пиано, кларинет и виола в Ми бемол мажор K498, „Кегелщат“. Изпълняват Мартин Фрьост (кларинет), Антоан Тамести (виола) и Седрик Тибергиен (пиано).



4 август

Изпълнения на латвийското трио „Ангеликус“ в състав: Сондра Леймалниеце (флейта), Елина Симкус ( сопрано) и Йева Шабловска (арфа).

3.00 часа – Язепс Мединс (1877-1947), „Мечтание“.

3.05 часа – Язепс Мединс (1890-1966), „Вечер е“ (аранжимент Йева Шабловска). Изпълняват Елина Симкус (сопрано) и Йева Шабловска (арфа).

3.07 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), „Ария“ из Оркестрова сюита № 3 в ре мажор, опус BWV 1068. Изпълняват Сондра Леймалниеце (флейта) и Йева Шабловска (арфа).

3.11 часа – Винченцо Белини (1801-1835), „Vaga luna che inargenti“. Изпълнява Трио „Ангеликус“.

3.14 часа – Роберт Шуман (1810-1856), „Мечтание“ из „Детски сцени“, опус 15. Изпълняват Сондра Леймалниеце (флейта) и Йева Шабловска (арфа).

3.16 часа – Макс Регер (1873-1916), „Mariä Wiegenlied“ – „Приспивна песен на Мария“ (по стихове на Мартин Бьолиц). Изпълнява Трио „Ангеликус“.

3.19 часа – Туре Рангстрьом (1884-1947), „Молитва за нощта“ (текст Бо Бергман). Изпълняват Елина Симкус (сопрано) и Йева Шабловска (арфа).

3.21 часа – Традиционна ирланска мелодия „Кралят на феите“. Изпълняват Сондра Леймалниеце (флейта) и Йева Сабловска (арфа).

3.23 часа – Густав Холст (1874-1934), „Люлчина песен на Маргрете“ (по стихове на Хенрик Ибсен). Изпълняват трио „Ангеликус“.

3.26 часа – Ромуалдс Йермакс (1931), „Люлчина песен към Морето“. Изпълняват Сондра Леймалниеце (флейта) и Йева Шабловска (арфа).

3.31 часа – Едвард Григ (1843-1907), „Ave, maris stella“. Изпълняват Елина Симкус (сопрано) и Йева Шабловска (арфа).

3.34 часа – Астор Пиацола (1921-1992), „Oblivion“ (Забрава). Изпълняват Сондра Леймалниеце (флейта) и Йева Сабловска (арфа).

3.38 часа – Рихардс Дубра (1964), „Вeata es, Virgo Maria“. Изпълняват Елина Симкус (сопрано) и Йева Шабловска (арфа).

3.40 часа – Селга Менце (1953), „Пролет“ из „Сезонни модели“. Изпълняват: Сондра Леймалниецеи (флейта) и Йева Шабловска (арфа).

3.44 часа – Франц Шуберт (1797-1828), „Хор от хиляди херувими“. Изпълнява трио „Ангеликус“.

3.48 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), „Litaniae Lauretanae“, номерация по Кьохел 195. Изпълняват: Дита Паегле (сопрано), Антра Бигаца (мецосопрано), Мартин Клисанс (тенор), Янис Марковс (бас), хорът на Латвийското радио и ансамбъл „Riga Chamber Players“. Диригент – Сигвардс Клава.

4.14 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Симфония №1 в до минор, опус 68. Изпълнява Симфоничният оркестър на Шведското радио. Диригент Еса-Пекка Салонен.



5 август

Свири Националният симфоничен оркестър на РАИ с диригент Фабио Луизи.

3.00 часа – Аарон Копланд (1900-1990), „Тих град“.

3.11 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Симфония №14 в сол минор, опус 135. Солисти – Сандра Тратниг (сопрано) и Матиас Гьорне (бас).

4.05 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Сюита №2 за две пиана, опус 17. Изпълнява клавирно дуо „Уеле - Мъри“ (Клер Уеле и Сандра Мъри (пиано)).

4.30 часа – Ленард Бърнстейн (1918-1990), Серенада за соло цигулка, струнни, арфа и ударни по „Симпозиум“ на Платон. Изпълняват: Яап фан Звейден (цигулка) и Оркестърът на Кралския концертгебау – Амстердам. Диригент Рикардо Шайи.



6 август

Свири оркестър „Симфониета“ - Рига. Диригент Алексей Огринчук.

3.00 часа – Антонин Дворжак (1841-1904), Серенада в ре минор, опус 44.

3.23 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791) „Ah se in ciel', benigne stelle“, K.538 (версия за обой и оркестър). Солист и диригент - Алексей Огринчук.

3.30 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Adagio из „Великденска Оратория“, BWV.249'.

3.35 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония №7 в Ла мажор, опус 92.

4.15 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Соната за цигулка и пиано №2 в Ла мажор. Изпълняват: Валдис Заринс (цигулка) и Йева Зарина (пиано).

4.35 часа – Жан-Жозеф де Мондонвил (1711-1772), Голям мотет „Dominus regnavit“. Изпълняват: Ан Монойос (сопран), Матю Уайт (контратенор), Колин Ейнсуърт (тенор), Камерен хор и Бароков оркестър „Тафелмузик“. Диригент Иварс Тауринс.



7 август

3.00 часа – Ерих Волфганг Корнголд (1897-1957), „Много шум за нищо“ по Уилям Шекспир – 4 пиеси в аранжимент за виола и пиано. Изпълняват Лили Майала (виола) и Аласдар Бийтсън (пиано).

3.15 часа – Джералд Финци (1901-1956), „Let us garlands bring“ (Да донесем гирляндите), опус. 18 (по Уилям Шекспир). Изпълняват Томас Олиеманс (баритон) и Паоло Джакомети (пиано).

3.32 часа – Томас Адес (1971), „Court Studies“ (Съдебни разследвания) из „Бурята“ от Шекспир. Изпълняват: Матю Хънт (кларинет), Мария Вложчовска (цигулка), Кристиан Полтера (вилончело) и Аласдар Бийтсън (пиано).

3.42 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Клавирно трио в ре мажор, опус 70 №1. (Призракът). Изпълняват: Сайон Канг (цигулка), Киара Ендерле (виолончело) и Паоло Джакомети (пиано).

4.10 часа – Сергей Прокофиев (1891-1953), Фрагменти из балета „Ромео и Жулиета“, опус 64. Изпълнява Филхармоничният оркестър на Ротердам. Диригент – Валери Гергиев.

4.52 часа – Игор Стравински (1882-1971), 4 етюда за пиано, опус 7. Изпълнява Никита Магалоф.



8 август

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Клавирен квинтет в ми бемол мажор, опус 16. Изпълняват: Егилс Упатниекс (обой), Мартинш Цирценис (кларинет), Янис Семьоновс (фагот), Артурс Шулц (валдхорна) и Агнез Еглиня (пиано).

3.29 часа – Андре Жоливе (1905-1974), „Песента на Линос“. Изпълняват: Мая Зандберга (флейта) и Агнез Еглиня (пиано).

3.40 часа – Гундега Смите (1977), „Улица на шума“. Изпълняват: Мая Зандберга ( флейта), Егилс Упатниекс (обой), Мартинш Цирценис (кларинет), Янис Семьоновс (фагог), Артурс Шулц (валдхорна) и Агнез Еглиня (пиано и перкусии).

3.51 часа – Жан Франсе (1912-1997), „L'Heure du berger“ (Часът на овчаря). Изпълняват Мая Зандберга ( флейта), Егилс Упатниекс (обой), Мартинш Цирценис (кларинет), Янис Семьоновс (фагог), Артурс Шулц (валдхорна) и Агнез Еглиня (пиано).

3.58 часа – Морис Равел (1875-1937), „Испански час“. Изпълняват: Горан Елиасон (тенор), Мариане Еклоф (мецосопрано), Трон Халстайн Му (баритон), Карл Унандер-Шарин (тенор), Ларс Авидсон (бас) и Симфоничният оркестър на Ставангер. Диригент – Александър Дмитриев.

4.59 часа – Едуард Лало (1823-1892), 2 обади (утринни серенади) за оркестър (1872). Изпълнява Симфоничният оркестър на Си Би Си – Ванкувър. Диригент Даниел Суифт.



9 август

3.00 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Островът на смъртта, опус 29.

3.23 часа – Оути Таркяйнен (р.1985), Среднощни вариации на слънцето.

3.35 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Симфония № 11 в сол минор „1905 година“.

Изпълнява Филхармонията на Би Би Си с диригент Джон Сторгордс.

4.39 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Концерт за пиано и струнен оркестър № 1 в ре минор, BWV 1052. Изпълняват Рафаел Алперман (клавесин) и Академия за стара музика - Берлин.



10 август

Концерт за Едуард Кунц (пиано) и Юрий Медяник (акордеон).

3.00 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Прелюд и фуга в Си мажор, BWV 868.

3.06 часа – Доменико Скарлати (1685-1757), Соната за пиано в ре минор, K. 213.

3.13 часа – Доменико Скарлати (1685-1757), Соната за пиано във Фа мажор, K. 107.

3.16 часа – Доменико Скарлати (1685-1757), Соната за пиано във фа минор, K. 466.

3.22 часа – Доменико Скарлати (1685-1757), Соната за пиано в ла мажор, K. 209.

3.25 часа – Астор Пиацола (1921-1992), Milonga del ángel

3.30 часа – Освалдо Пулиезе (1895-1995), Blind Rooster

3.34 часа – Йежи Петерсбурски (1895-1979), The Last Sunday – танго.

3.38 часа – Астор Пиацола (1921-1992), „Аве Мария“.

3.45 часа – Освалдо Пулиезе (1895-1995), Blind Rooster.

3.48 часа – Джордже Енеску (1881-1955), Токата из Сюита за пиано № 2 в Ре мажор, опус 10 № 2. Изпълнява Катинка Нистор (пиано).

3.53 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Прелюд в ре минор, опус 23 № 3. Изпълнява Матей Лабунт (пиано).

3.56 часа – Джордже Енеску (1881-1955), Буре из Сюита за пиано № 2 в Ре мажор, опус 10 № 2. Изпълнява Сабина Сициу (пиано).

4.03 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Прелюд във фа минор, опус 32 № 6.

4.06 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Прелюд в Ми бемол мажор опус 23 № 6.

4.09 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Прелюд в до минор опус 23 № 7.

4.13 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Сюита № 1 опус 5. Изпълняват Едуард Кунц (пиано) и Андрей Диев (пиано).

4.41 часа – Карл Филип Емануел Бах (1714-1788), Квартет № 3 в Сол мажор, Wq 95. Изпълнява ансамбъл „Лез адио“ (Les Adieux).



11 август

Изпълнения на „Симфониета“ - Рига с диригент Енрико Онофри.

3.00 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), увертюра към „Театралният директор“, K 486.

3.06 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Galimathias musicum в Ре мажор, K 32

3.23 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Три немски танца, K 605

3.31 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за валдхорна № 1 в Ре мажор, K 412. Солист Йоханес Хинтерхолцер.

3.40 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Музикална шега, K 522 3.58 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), „За вечната любов“, оп.43 № 1 (Von ewiger Liebe). Изпълняват Урсула Кригер (мецосопран) и Катажина Янковска (пиано).

4.04 часа – Гражина Пстроконска-Навратил (р.1947), „Вечен“ (Еternel) за сопран, момчешки хор, смесен хор и оркестър (1984). Изпълняват: Изабела Клосинска-Клошинска се чува(сопрано), момчешки хор и Смесен хор при филхармонията в Краков и Симфоничният оркестър на Полското радио. Диригент – Антони Вит.

4.36 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), „Jesu meine Freude“ (Исусе, моя радост), опус BWV 227. Изпълнява ансамбъл „Vox Luminis“ с диригент Лионел Мюние.



12 август

Изпълнения на Симфоничния оркестър на Шведското радио. Диригент Патрик Рингборг.

3.00 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Увертюра към операта „Сватбата на Фигаро“.

3.05 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), „Dove sono i bei momenti“ – Ария на Графинята из операта „Сватбата на Фигаро“. Изпълнява Кристина Нилсон (сопран).

3.13 часа – Франц Бервалд (1796-1868), Увертюра към операта „Estrella de Soria“.

3.20 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), „Come scoglio“ – Ария на Фиордилиджи из операта „Така правят всички жени“ – Изпълнява Кристина Нилсон (сопран).

3.26 часа – Джакомо Пучини (1858-1924), „Хризантеми“ за струнен квартет.

3.34 часа – Рихард Щраус (1864-1949), Хуго фон Хофманстал (либрето)„Es gibt ein Reich“ – монолог на Ариадна из операта „Ариадна на Наксос“. Изпълнява Кристина Нилсон (сопран).

3.41 часа – Рихард Вагнер (1818-1883), „O Sachs! Mein Freund!“ – Ария на Ева из операта „Нюрнбергските майстори-певци“. Изпълнява Кристина Нилсон (сопран).

3.45 часа – Джоакино Росини (1792-1868), Увертюра към операта „Севилският бръснар“.

3.53 часа – Франсис Пуленк (1899-1963), Седем песни.

4.07 часа – Едвард Григ (1843-1907), Våren (Последна пролет).

4.12 часа – Вилхелм Петерсон-Бергер (1867-1942), „Våren kom som en Valborgsnatt (Пролетта дойде по време на Валпургиевата нощ).

4.13 часа – Якоб Аксел Йозефсон (1818-1880), Серенада.

4.15 часа – Принц Густав (1827-1852), „Пролетна песен“ (Щастлива като птица) – „Vårsång“ (Glad såsom fågeln).

Изпълнява Хорът на Шведското радио.

4.17 часа – Жан Сибелиус (1865-1957), Симфония № 2 в Ре мажор, опус 43. Изпълнява Оркестърът на Кралския концертгебау. Диригент Джордж Сел.



13 август

Изпълнения на Филхармонията на Осло с диригент Василий Петренко.

3.00 часа – Ролф Уолин (р.1957), Скорост на звука (Soundspeed).

3.03 часа – Йохан Халворсен (1864-1935), Норвежка рапсодия № 1 в Ла мажор

3.14 часа – Терезе Биркелунд Улво (р.1982), „В клетката“ из „13 начина да укротиш звяр“.

3.23 часа – Едуард Елгар (1857-1934), Allegro non troppo, из Концерт за виолончело в ми минор, опус 85. Солист Трулс Мьорк (виолончело).

3.35 часа – Паулин Хол (1890-1969), Панаир – „Завърти сто пъти, направи хиляда завоя“ из сюита по Верлен.

3.39 часа – Хенрик Хелстениус (1963), опус Едвард Григ (1843-1907) „Landkjenning“ (Познания за страната), опус 31. С участието на Филхармоничен хор - Осло с диригент Оейстейн Феванг и Филхармоничен оркестър - Осло. Диригент Василий Петренко.

3.48 часа – Едвард Григ (1843-1907), Първа част – Allegro molto moderato из Концерт за пиано в ла минор, опус 16. Солист: Лейф Уве Анснес (пиано).

4.01часа – Рихард Щраус (1864-1949), Хуго фон Хофманстал (либрето), „Es gibt ein Reich“ – монолог на Ариадна из операта „Ариадна на Наксос“. Изпълнява Лизе Давидсен (сопран).

4.08 часа – Морис Равел (1875-1937), „Валсът“

4.21 часа – Игор Стравински (1882-1971), Финал из сюита „Жар птица“. 4.25 часа – Ханс Кристиан Люмбие (1810-1874), Галоп „Шампанско“

4.28часа – Роберт Шуман (1810-1856), Клавирен квинтет в Ми бемол мажор, опус 44. Изпълняват Атле Спонберг (цигулка) и Ансамбъл „Наш“.



14 август

3.00 часа – Малкълм Арнолд (1921-2006), увертюра „Петерлоо“, опус 97.

3.11 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Рапсодия върху тема от Паганини, опус 43 за пиано и оркестър. Солист: Хуан Перес Флористан.

3.36 часа – Алберто Джинастера (1916-1983), Танц на арогантния гаучо из „Три аржентински танца“, опус 2. Изпълнява Хуан Перез Флористан (пиано).

3.39 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), откъси из балета „Лебедово езеро“, опус 20.

Изпълнява Филхармонията на Би Би Си с диригент Бен Гернон.

4.32 часа – Сергей Прокофиев (1891-1953), Соната за виолончело и пиано в до мажор, опус 119. Изпълняват Клаудио Бохоркес (чело) и Ана Мария Кампиструс (пиано).

4.55 часа – Дмитрий Шостакович (1906 -1975), Валс № 2 из Сюита за джазов оркестър № 2 (1938). Изпълнява квартет „Еолина“.



15 август

3.00 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 104 в Ре мажор, Hob.I:104 („Саломон“).

3.29 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Симфония № 4 в до минор, D.417, „Трагична“.

Изпълнява Националният Симфоничен оркестър на РАИ с диригент Отавио Дантоне.

4.04 часа – Клаудио Монтеверди (1567-1643), стихове: Джовани Батиста Гуарини и Алесандро Стриджо. Два мадригала: O come sie gentile, caro augellino; Tirsi e Clori.

Изпълнява ансамбъл Кончерто италиано с диригент Риналдо Алесандрини.

4.16 часа – Жан Сибелиус (1865-1957), Концерт за цигулка в ре минор, опус 47. Изпълняват Денис Голдфелд (цигулка) и Симфоничният оркестър на Хърватското радио и телевизия. Диригент Александар Маркович.

4.49 часа – Франтишек Жиранек (1698-1778), Концерт за фагот във Фа мажор. Изпълняват Серджо Азолини и ансамбъл Колегиум марианум с диригент Яна Семерадова.