Георги Давидов ще ръководи Лудогорец - ЦСКА 1948

Съдийската комисия към БФС повери на Георги Давидов двубоя от втория кръг на Първа лига между отборите на Лудогорец и ЦСКА 1948. Шампионите посрещат своя съперник в събота, 31 юли, от 21:00 часа, а асистенти на Давидов ще бъдат Георги Дойнов и Илиян Капарашев, докато за ВАР ще отговарят Георги Гинчев и Милен Арабаджиев (асистент).

Пълен наряд за втория кръг на Първа лига:

30, Юли 2021 г. Петък 21:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Царско село 2015

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Стоян Христов Денев

31, Юли 2021 г. Събота 18:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Левски

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Драгомир Руменов Милев

СН: Николай Тодоров Петров

31, Юли 2021 г. Събота 21:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Георги Крумов Виделов

1, Авг 2021 г. Неделя 18:45 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Локомотив 1926

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Иван Захариев Вълчев

2, Авг 2021 г. Понеделник 18:45 ч.

ПФК Черно море - ПФК Ботев

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Георги Генов Нарлев

2, Авг 2021 г. Понеделник 21:00 ч.

ФК Пирин АД - ПФК Берое

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Петър Стоянов Петров.