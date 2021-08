Програмата на Еврокласик ноктюрно от 16 до 31 август 2021

16 август

3.00 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Увертюра „Манфред“, опус 115

3.13 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Концерт за цигулка в ре минор, WoO 23. Солист: Вилмош Олах (цигулка).

3.42 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Симфония № 1 в Си бемол мажор, опус 38 „Пролетна“.

Изпълнява Симфоничният оркестър на Унгарското радио. Диригент Тамаш Вашари.

4.15 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Испанска песенна пиеса, опус 74. Изпълняват Маргит Ласло (сопран), Йожеф Рети (тенор), Золте Бенде (бас) и Хорът на Унгарското радио и телевизия с диригент Золтан Вашархейи.

4.39 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Три фантастични пиеси, опус 73. Изпълняват Алек-Франк Гемил (валдхорна) и Саймън Смит (пиано).

4.51 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Ададжо и алегро в ла бемол мажор, опус 70. Изпълняват Лиз Берто (виола) и Адам Лалум (пиано).



17 август

3.00 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Симфония № 1 в до минор, опус 68.

3.46 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Симфония № 3 във Фа мажор, опус 90.

Изпълнява Националният Симфоничен оркестър на РАИ с диригент Даниеле Гати.

4.24 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет във Фа мажор, опус135. Изпълнява квартет „Осло“.

4.50 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Мотет „Ела, Иисусе, Ела“ (Komm, Jesu, komm), BWV 229.

Изпълняват Камерен хор и бароков оркестър „Тафелмузик“ с диригент Иварс Тауринш.



18 август

3.00 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за флейта и арфа в До мажор, К.229/297с. Солисти: Матей Йоахимеску (флейта) и Мария Билдя (арфа).

3.32 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Симфония № 5 в Си бемол мажор, D.485.

Изпълнява Камерният оркестър на Румънското радио. Диригент Николае Молдовяну.

4.00 часа – Морис Равел (1875-1937), Клавирен цикъл „Огледала“. Части: „Нощни пеперуди“, „Тъжни птици“, „Лодка в океана“, „Алборада дел грасиосо“, „Долината на камбаните“. Изпълнява Педя Музиевич (пиано).

4.30 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Клавирно трио № 5 в Ре мажор, опус 70 № 1 („Призракът“).



19 август

3.00 часа – Николай Римски-Корсаков (1844-1908), Сюита „Млада“.

3.18 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Концерт за пиано и оркестър № 1 във фа диез минор. Солист: Александър Гиндин (пиано).

3.46 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Музикален момент опус16 № 4. Изпълнява Александър Гиндин (пиано).

3.49 часа – Анатолий Лядов (1855-1914), „Баба Яга“, „Кикимора“ и „Из Апокалисиса“.

4.10 часа – Александър Глазунов (1865-1936), Симфония № 5 в Си бемол мажор.

Изпълнява Лондонската филхармония с диригент Владимир Юровски.

4.43 часа – Томазо Манера (р.1970), Квинтет за пиано и струнни. Изпълняват Зузана Бишчакова (пиано) и квартет „Муха“.



20 август

3.00 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Увертюра към „Луцио Сила“.

3.09 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Симфония концертанте в Ми бемол мажор, К.364. Солисти: Андреа Игаз (цигулка) и Гьозо Мате (виола).

3.42 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Симфония кончертанте за обой, кларинет, валдхорна, фагот и оркестър. Солисти: Левенте Шоош (обой), Габор Варга (кларинет), Золтан Варга (валдхорна), Якоб Бетерман (фагот).

4.13 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), „Увертюра“ към „Вълшебната флейта“, К.620‘.

Изпълнява Симфоничният оркестър на Унгарското радио. Диригент Тамаш Вашари.

4.22 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Соната за пиано в Си бемол мажор, К.333. Изпълнява Габор Фаркаш (пиано).

4.41 часа – Луи Шпор (1784-1859), Дуо за цигулка и виола в ми минор, опус 13. Изпълняват Вилмош Сабади (цигулка) и Дьорд Конрад (виола).

4.56 часа – Карл Голдмарк (1830-1915), „Нощ край езерото на лунна светлина“. Изпълнява Илона Пруни (пиано).



21 август

3.00 часа – Клод Дебюси (1862-1918), Два танца за арфа и струнни. Соло арфа – Йоел фон Лербер.

3.11 часа – Бедржих Сметана (1824-1884), аранжимент Хануш Търнечек, „Вълтава“ из „Моето отечество“. Сола арфа – Йоел фон Лербер.

3.16 часа – Кристиан Хенкинг (1961), „Пласт по пласт“ (Couche par couche) за струнни.

3.29 часа – Густав Малер (1860-1911), Ададжието из Симфония № 5 в до диез минор.

3.39 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Камерна симфония в до минор, oп. 110a.

Бернски камерен оркестър с диригент Филип Бах.

4.05 часа – Карол Шимановски (1882-1937), Соната за пиано № 3, oп. 36. Изпълнява Йежи Годжишевски (пиано).

4.25 часа – Карл Нилсен (1865-1931), Симфония № 5, oп. 50. Изпълнява Уелският национален оркестър на Би Би Си с диригент Томас Сьондергор.



22 август

3.00 часа – Сергей прокофиев (1891-1953), Симфония № 1 в Ре мажор, опус 25, „Класическа“.

3.17 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Концерт за пиано № 1 в до минор, опус35.Солисти: Анна Виницкая (пиано) и Флориан Дорфолц (тромпет).

3.39 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Концерт за пиано № 2 във Фа мажор, опус102. Солист: Анна Виницкая (пиано).

Изпълнява Симфоничният оркестър на Берлинското радио с диригент Михаил Юровски.

3.59 часа – Йохан Хайнрих Шмелцер (ок.1629-1680), Vesperae sollennes (Тържествена вечерня).

Изпълняват ансамбъл „Градус ад парнасум“, Кончерто Палатино, Корал сколарс към Виенската кралска капела. Диригент Конрад Юнгханел.

4.21 часа – Антонин Дворжак (1841-1904), Концерт за виолончело в си минор, опус 104. Изпълняват Кармен Пекар (виолончело) и Симфоничният оркестър на Словенското радио и телевизия. Диригент Давид де Вилиер.



23 август

Свири Роланд Пьонтинен (пиано).

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 30 в Ми мажор, опус 109.

3.20 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 31 в Ла бемол мажор, опус 110.

3.41 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 32 в до минор, опус 111.

4.07 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 14 в до диез минор, опус 27 № 2 „Лунна“ – първа част.

4.14 часа – Фредерик Шопен (1810-1849), Мазурка в ла минор, опус 17 № 4.

4.18 часа – Адолф Фредрик Линдблат (1801-1878), Струнен квартет № 3 в До мажор. Изпълнява струнен квартет „Игдрасил“.

4.54 часа – Вилхелм Стенхамар (1871-1927), Mellanspel ur Sången (Интермедия от песента), опус 44. Изпълнява Балтийският Младежки симфоничен оркестър. Диригент Кристян Ярви.



24 август

3.00 часа – Рихард Щраус (1864-1949), Метаморфози.

3.28 часа – Макс Брух (1838-1920), Концерт за цигулка № 1 в сол минор, опус 26. Соло цигулка – Джеймс Енес.

3.52 часа – Йожен Изаи (1858-1931), Соната за соло цигулка в ре минор, опус 27 № 3 Соло цигулка – Джеймс Енес.

3.59 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Симфония № 3 в ми бемол мажор, опус 97 „Рейнска“.

Изпълнява Филхармонията на Оукланд с диригент Джордано Белинкампи.

4.29 часа – Феликс Менделсон (1809-1847), Струнен квартет № 2, опус 13 в ла минор. Изпълнява квартет Биава.



25 август

3.00 часа – София Губайдулина (1931), поема „Приказка“.

3.13 часа – Рихард Вагнер (1813-1883), Матилде Везендонк (текст), Песни по Матилде Везендонк. Солист: Ада Миколай (сопран).

3.34 часа – Александър Скрябин (1871-1915), Симфония № 2 в до минор, опус 29.

Изпълнява Симфоничният оркестър на Ставангер с диригент Андрис Пога.

4.21 часа – Модест Мусоргски (1839-1881), „Картини от една изложба“. Изпълнява Тео Георгиу (пиано).

4.52 часа – Михаил Глинка (1804-1857), Ария на Руслан из 2-ро действие на операта „Руслан и Людмила“. Изпълняват Никола Гюзелев (бас) и оркестъра на Софийската националната опера. Диригент Руслан Райчев.



26 август

Изпълнения на „Норкьопинг Симфони оркестра“ с диригент Михаил Юровски.

3.00 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Увертюра към „Вълшебната флейта“, К.620.

3.08 часа – Елена Фирсова (1950), двоен концерт за цигулка, виолончело и оркестър, опус 139 (2015). Солисти: Вадим Глузман (цигулка) и Йоханес Мозер (виолончело).

3.32 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Симфония № 6 в си минор „Патетична“.

4.21 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Симфония-кончертанте (K.364) за цигулка, виола и оркестър. Изпълняват: Ойвинд Бьора (цигулка) и Илзе Клава (виола) с Филхармоничния оркестър на Берген. Диригент Михаил Юровски.

4.52 часа – Томазо Албинони (1671-1751), Ремо Джазото (1910-1998), Адажио в сол минор (аранжимент за орган и тромпет). Изпълняват Благой Ангеловски (тромпет) и Велин Илиев (орган).



27 август

Изпълнения на Германски симфоничен оркестър, Берлин.

3.00 часа – Леош Яначек (1854-1928), Идилия за струнни

3.27 часа – Рейф Воун Уилямс (1872-1958), Пет варианта на „Богаташът и Лазар“ (Five Variants of Dives and Lazarus). Соло арфа – Елзи Бедлеем.

3.39 часа – Йозеф Сук (1874-1935), Серенада за струнни в Ми бемол мажор, опус 6.

4.05 часа – Георг Филип Телеман (1681-1767), Alles redet jetzt und singet (Всички сега пеят и танцуват). Изпълняват: Барбара Шлик (сопрано), Стивън Варко (бас), Михаел Шнайдер (рекордер), Конрад Хюнтелер (рекордер), Ханс-Петер Вестерман (обой), Питър Донт (обой), Майкъл Мак Кроу (фагот) и ансамбъл Das Kleine Konzert. Диригент Херман Макс.

4.34 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Сюита за соло виолончело № 4 в Ми бемол мажор, BWV 1010. Изпълнява Ги Фуке (виолончело).



28 август

Свири Симфоничният оркестър на Унгарското радио в Будапеща с диригент Тамаш Вашари.

3.00 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Симфония №3 в ми бемол мажор, опус 97 „Рейнска“.

3.35 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Концерт за виолончело и оркестър в ла минор, опус 129. Солист – Гергей Девич.

4.01 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Сарабанда из Сюита за соло виолончело № 5 в до минор, BWV 1011'. Изпълнява Гергей Девич.

4.06 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Симфония № 2 в до мажор, опус 61.

4.45 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Вариации „Абегг“, опус 1. Изпълнява на пиано Чжанг Зуо.

4.53 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Из 4 фуги, опус 72 за пиано. Изпълнява Тобиас Кох.



29 август

3.00 часа – Сергей Прокофиев (1891-1953), Соната за две цигулки в До мажор, опус 56. Изпълняват Вадим Репин и Байба Скриде (цигулки).

3.17 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Спомен от Флоренция, опус 70. Изпълняват Изпълняват Вадим Репин (цигулка), Байба Скриде (цигулка), Андрей Йоница (чело), Виктор Фурнел-Блен (виола), Натали Расин (виола) и Ана Бърдън (чело).

3.53 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Крайслериана, опус 16. Изпълнява Якуб Куслик (пиано).

4.27 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1727), Симфония № 4 в Си бемол мажор, опус 60. Изпълнява Националният оркестър на Полското радио в Катовице. Диригент Александър Либрайх.



30 август

Свири Симфоничният оркестър на Шведското радио. Диригент Даниел Хардинг.

3.00 часа – Витолд Лютославски (1913-1994), Двоен концерт за обой, арфа и оркестър. Солисти: Бент Розенгрен (обой) и Лиза Вигие Валгарда (арфа).

3.21 часа – Густав Малер (1860-1911), Песни из „Чудният рог на момчето“. Солист: Кристиан Герхаер (баритон).

4.08 часа – Франц Шуберт (1897-1828), аранжимент Густав Малер. Струнен квартет № 14 в ре минор „Смъртта и момичето“, D.810. Изпълняват Камерен ансамбъл „Софийски солисти“. Диригент Пламен Джуров.

4.49 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Соната за пиано в Ре мажор, К.311. Изпълнява Матеуш Боровяк (пиано).



31 август

Свири Английският камерен оркестър с диригент Каспар Цендер.

3.00 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Концерт за пиано и оркестър № 2 в Си бемол мажор, опус 83. Солист – Беатрис Берю.

3.50 часа – Феликс Менделсон-Бартолди (1809-1847), Симфония № 3 в ла минор, опус 56 „Шотландска“.

4.28 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Партита за пиано № 6 в ми минор, BWV 830 Изпълнява Илзе Граубина.